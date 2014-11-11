Star Citizen daha çıkmadan milyon dolar kazandı!

Star Citizen alpha testlerinde bile para kazanmaya başladı. Hem de sadece 4 gün içerisinde 1 milyon dolarlık bir kazanç elde ettiler. Öyle ki daha oyunun çıkış tarihi bile belli değil.



Oyun şirketinin destek amaçlı açtığı destek etkinliğinde oyuncular Çarşamba günü 380 bin dolar, Perşembe günü 325 bin dolar ve Cuma ile Cumartesi günleri 190 biner dolar yardımda bulundu. Bu yardımlarla birlikte oyunun değerinin 200 milyon doların üzerine çıkacağı konuşuluyor ve bu oldukça iyi.



Oyun aynı zamanda yapım sürecine yardımcı olmak isteyenler için 2 adet yeni gemi satışa çıkardı. Oldukça güçlü olan bu gemilere sahip olmanız için iyi ücretler ödemeniz gerekiyor. Gemilerin biri 330 dolardan satışa çıkarken diğer 700 dolar.



Şirket bu gelişmelerden oldukça memnun kalmış olacak ki yakın zamanda oyunun çıkış tarihi ile ilgili açıklama yapacaklarına söz verdiler. Oyunların daha alpha süreçlerinde milyon dolarlar kazanması ise çılgınlık olarak adlandırılabilir.



