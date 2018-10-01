SoOn, Valiant'tan ayrıldı!

Los Angeles Valiant'ın Fransız DPS oyuncusu Terence "SoOn" Tarlier henüz açıklanmayan bir Overwatch takımına takas edildi. Bu takas Los Angeles Valiant tarafından duyuruldu.





Ayrıca takımın iki koçu Julien "Daemon" Ducros ve Jordan "Gunba" Graham da yine açıklanmayan bir Overwatch takımına ve Boston Uprising'e takas edildi.





Los Angeles Valiant'ın CEO'su Noah Whinston "SoOn, koç Daemon ve koç Gunba Pasifik Liginin şampiyonu olmamız yolunda çok önemli katkılar sağladı. Üçüne de Dünya Kupasında kendi bayrakları altında ve gelecek de diğer işlerinde başarılır diliyorum." şeklinde konuştu.





Başarılı Tracer ve Widowmaker oyuncusu SoOn'un Paris'in yeni kurulacak olan Overwatch takımına gitmiş olacağı düşünülüyor.





Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk