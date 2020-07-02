Sony'nin PS5'inin neden ucuz versiyonu yok?

Microsoft, yeni nesil oyuncu konsolu dünyasına yalnızca bir değil, iki farklı konsolla gireceğini bizlere gösterdi. Hatta Xbox Series X ve Xbox Series S'in hem yurt dışında hem de ülkemizde sahip olacağı fiyat etiketleri bile açıklanmıştı (daha sonra kaldırıldı). Microsoft'un bir yüksek özelliklere bir de daha düşük ancak yine de iyi özelliklere sahip iki konsol çıkarmasıysa akıllarda bir soru yaratmıştı.



O soru, Microsoft'un rakibi Sony'nin de neden Microsoft gibi abi-kardeş iki farklı PlayStation 5 konsolu çıkarmadığı yönündeydi. İşte bu sorunun cevabı, bugün Sony Interactive Entertainment CEO'su Jim Ryan tarafından verildi. Jim, daha güçsüz bir PlayStation 5 alternatifinin uzun vadede 'sorunlu' olabileceğini söyledi.



Düşünüldü, ancak doğru bulunmadı:



Japon internet sitesi AV Watch'a konuşan Jim Ryan, şirketin neden alternatif bir PlayStation 5 oyun konsolu çıkarmaya ilgi duymadığını açıkladı. Ryan 'Oyun sektörünün geçmişine bakarsak; düşük fiyatlı ve düşük özellikli bir konsol üretmek geçmişte iyi sonuçlar göstermedi. Bu seçeneği düşündük ve bunu düşünen diğer yöneticiler bunun ne kadar sorunlu olduğunu keşfetti.' ifadelerini kullandı ve şu şekilde devam etti:



"Araştırmamıza göre oyun konsolu alan insanlar onu dört, beş, altı hatta yedi yıl kullanmaya devam etmek istiyor. Onlar gelecekten etkilenmeyecek ve iki-üç yıl içinde eski sayılmayacak bir şey satın aldıklarına inanmak istiyorlar."



Bu açıklamaların yanı sıra Jim Ryan, Microsoft'un yeni nesil oyun konsollarına olan yaklaşımına bir saygı niteliğinde 'Her rakibin kararına ve düşüncelerine saygı duyuyorum.' ifadesini kullandı. Ryan'ın ifadelerine göre Sony, tek bir konsolun sunduğu avantajların daha ucuz bir konsolunun sunduğu avantajları geçeceğine inanıyor.



Microsoft'un ucuz bir alternatif sunması, günümüzde birçok oyuncunun hoşuna gitmişti. Ancak Sony'nin ve Jim Ryan'ın düşüncelerinin ne kadar gerçekçi olduğunu öngörmek, teknolojinin ve oyun sektörünün hızlı gelişiminden dolayı pek mümkün değil.



KAYNAK: webtekno







