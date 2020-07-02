Sony PS5 Pro geliyor: Gizemli konsol ilk kez göründü!

İlk olarak 2020 yılında karşımıza çıkan PlayStation 5, teknoloji dünyasındaki çip krizi nedeniyle satın alması oldukça zor bir konsol haline geldi. Türkiye dahil dünyanın pek çok noktasındaki oyuncular, pahalı fiyatlara rağmen PS5 stoğu bulmakta zorlanıyor. Ancak Sony sessizce yeni konsol prototipini üretiyor gibi görünüyor.



Japonya merkezli Sony'nin, PS5 Pro modelini çoktan denizaşırı ülkelere göndermeye başladığı iddia edildi. Uluslararası sevkiyat kayıtlarını inceleyen oyuncular, PS5 Pro'nun geliştirilme aşamasında olduğuyla ilgili spekülasyonlara yol açtı.



Sony PS5 Pro prototipleri ABD'ye taşındı



16 Aralık 2021 tarihli sevkiyat kayıtlarına göre oyun konsollarının prototipleri, İngiltere'deki Sony Interactive Entertainment Europe'dan ABD'deki Sony Interactive Entertainment'a gönderildi. Ancak sevkiyatta, yeni nesil konsolun revizyonu mu (PS5 Pro gibi), yoksa tamamen farklı bir ürün mü olduğuna dair bir işaret yer almadı.



Kargo kayıtlarını inceleyen oyuncular, 700 kilogramlık bir sevkiyat olduğunu ortaya koydu. Sony, Avrupa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne 700 kilogramlık ne göndermiş olabilir?



Gönderilen prototiplerin mevcut PS5 olması pek olası değil, çünkü Sony'nin yeni nesil konsolları zaten ABD'de üretiliyor. Ayrıca gönderim için seçilen hedefin de kesinlikle merak uyandırıcı olduğunu söyleyebiliriz. Prototipler, Virginia'da bir şehir olan Norfolk'a gidiyor, ancak Norfolk'ta resmi bir Sony üretimi bulunmuyor.



Ancak tarihsel olarak PlayStation 4'ün geçmişine bakarsak, Sony'nin PS5'in olası yeni modelleri hakkında muhtemelen 2023'e kadar bilgi vermeyeceğini düşünüyoruz (PS4 modeli 2013, PS4 Pro ise 2016'da duyurulmuştu).



Şu anda en geçerli iddialar PlayStation VR'ın halefi veya bir PS5 varyantıyla ilgili gibi görünüyor olsa da spekülasyonların gerçekliğini kanıtlamak mümkün değil. Sony'den resmi onay gelene kadar beklememiz gerekiyor.



(Kaynak: shiftdelete.com)



