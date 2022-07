Sony, iPhone'ları PlayStation'a çevirecek kontrolcüsünü tanıttı!

Introducing Backbone One - PlayStation Edition, an officially licensed mobile controller for iPhone users.



Bir zamanlar piyasada bol bol el konsolu çeşidi vardı. Günümüzde bu alana yapılan yatırım, mobil oyunların sayısı ve akıllı telefonların sahip olduğu özellikler nedeniyle azalmış durumda. Öte yandan bu durum yeni bir pazar ortaya çıkardı: mobil oyun kontrolcüleri.Sony de şimdi bu pazara iPhone'lar için özel bir ürünle giriş yapıyor. Japon devi, konsol pazarının lideri durumunda bulunan PlayStation'ın oyunlarını telefonlarda oynamayı sağlayacak kontrolcüsünü tanıttı. Backbone One adlı kontrolcü, PS Remote Play ile oynanan oyunlarda kullanılabilecek.Aslında hali hazırda mobil cihazlara kontrolcü üreten Backbone, firması bu kez Sony ile ortaklaşa çalışarak iPhone ve PlayStation sahiplerine özel bir kontrolcü ile karşımıza çıkıyor. Backbone One isimli bu kontrolcü , Sony'nin resmi iPhone oyun kontrolcüsü olarak karşımıza çıkıyor. Genişbant internete ve PS4 ya da PS5 konsola sahipseniz, Backbone One'a bir iPhone takıp oyunlarınızı PS Remote Play uygulaması üzerinden oynayabiliyorsunuz. Üstelik bu özelliği kullanmak için iPhone'unuz ve konsolunuz aynı ağa bağlı olmak zorunda değil.Backbone One ayrıca uygulama mağazası oyunları ile de kullanılabilecek. Kumandayı destekleyen diğer platformlarda yer alan oyunlar için de Backbone One kullanmak mümkün olacak. Bu oyunlar arasında Genshin Impact, Fantasian, Call of Duty: Mobile gibi yapımlar da yer alıyor. Oyuncular kontrolcü uygulamasını indirerek deneyimlerini de kişiselleştirebilecek.Backbone One'ın kendine ait bir bataryası yok, iPhone'dan güç alacak. Bu durum telefonun şarjının biraz daha hızlı bitmesine neden oluyor olsa da, kontrolcünün ayrıca şarj edilmesi ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Kontrolcü şu anda yalnızca Birleşik Devletler, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İsveç, Hollanda ve Birleşik Krallık'ta satışa çıkacak, bu ülkelere yenileri eklenecek. (Kaynak: Webtekno)