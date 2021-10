Sony'den kavga çıkaracak patent

PlayStation markasının sahibi olan Sony'nin, oyuncuların diğer oyuncuları rahatlıkla oyundan atabilmesinin önünü açan bir patent geliştirdiği ortaya çıktı. Bu patent oyun dünyasını kökten değiştirebileceği aktarıldı.



Oyun oynamak, pek çok insanın severek yaptığı aktivitelerden birisidir. Elbette her oyuncu, her oyunu mükemmel oynamak zorunda değil. Bu oyuncular genellikle diğer oyuncuların hakaretlerine ve sözlü tacizlerine maruz kalıyor.



Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de Sony'nin "Ya daha iyi oyna ya da oyundan atıl" mantığında bir patent üzerine çalıştığı ortaya çıktı. Üstelik hakkında çok az şey bilinen bu patent şimdiden pek çok oyuncu tarafından eleştirilmeye başlandı.



Oyuncular, diğer oyuncuları oyundan atacak



Sony'nin geliştirdiği patent, oyunu oynamayan oyuncuların oyundaki aktif oyuncuları izleyebilmesini sağlıyor. İzleyiciler, gerekli gördüklerinde istedikleri gibi oylama başlatarak oyundaki aktif bir oyuncuyu oyundan atabiliyor. Bu durum her ne kadar "oyuncuları daha iyi oynamaya teşvik etmek" amacıyla düşünülmüş olsa da pek çok oyuncunun bunu kötü niyetle kullanacağı aşikâr.



İzleyiciler aynı zamanda 'kötü oynayan' oyunculara uyarı mesajı gönderebiliyor. Patentte yer alan bilgilere göre izleyiciler, kullanıcıları atmak için herhangi bir somut delile ihtiyaç duymayacak. Bu durum tıpkı Twitch'deki 'hate raids' (nefret baskınları) gibi taciz olaylarının önünün açılması anlamına geliyor.



Fakat patentte yapılacak birkaç değişiklik ile bu sistem, diğer oyuncuları taciz eden ve onların oyun keyfini kaçıran kullanıcıları oyun topluluklarından soyutlayarak daha adil ve 'temiz' bir oyun dünyasının önünü açabilir. Patent'in hayata geçip geçmeyeceği ise şu anda belli değil. Fakat patent hayata geçerse oyun dünyasını 'kökten' değiştireceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bu değişimin iyi mi yoksa kötü mü olacağı ise bilinmiyor.



Haber: (Webtekno)

Fotoğraf:(Webtekno)