Sony, 25 yıllık X-O tuşu karmaşasını ortadan kaldırıyor

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin yaklaşmakta olan oyun konsolu PlayStation 5, neredeyse tüm detayları ile oyuncuların ilgisini çekmeyi başardı. Bu bağlamda sadece konsol değil, konsolun oyun kumandası olan "DualSense" de etkileyici özellikleriyle oyunseverleri etkiledi. Şimdiyse bu kumandanın yeni bir özelliği daha gün yüzüne çıktı.



Sony, PlayStation 5'ten önceki tüm konsollarında iki farklı kumanda yapısı sunuyordu. Bunlardan bir tanesinde "X" tuşu onay vermeye yararken Japonya'daki oyuncular, "O" tuşunu onay vermek için kullanıyorlardı. Bunun nedeni ise Japonya kültüründeki "O" simgesinin, "doğru" anlamına gelmesiydi. Ancak Sony, PlayStation 5'te bu durumu ortadan kaldıracak gibi görünüyor.



Dünya genelindeki tüm PlayStation 5 sahipleri, onay vermek için X'i kullanacak



Japonya merkezli bir internet sitesi olan "Famitsu"ya göre DualSense, Japonya'daki oyuncular için de X tuşunu onay olarak kullandıracak. Bu sayede 25 yıldır devam eden kargaşa sona ermiş olacak. Bu durumun Japonya'daki oyuncuları nasıl etkileyeceği şu an için bilinmiyor ancak Sony, bu adımla dünya genelindeki tüm oyuncular için belirli bir standart sunmaya başlamış durumda.



Sony'nin aldığı karar, özellikle de geliştiriciler için avantaj sağlayacak. Çünkü geliştirici şirketler, bu kararla birlikte tek bir tuş standardı kullanacaklar. Bugüne kadar Japonya'daki PlayStation'lar için piyasaya sürülen oyunlarda, "O" tuşu onay vermek için kullanmıştı. Bu da geliştiricilerin işlerini zorlaştırıyordu. Alınan son karar, bu zorluğu tümüyle ortadan kaldırmış olacak.



Kaynak: webtekno



