Sonunda sürpriz olmadı! Fnatic yarı finalde!

Açık ara favori gösterilen takımlar tek tek elenirken Fnatic güçlü rakibi EDward Gaming karşısında 3-1 kazanarak yarı finale kalmayı başardı.





Fnatic'in ilk maçı kaybetmesinin ardından herkesin aklında bir acaba oluşurken 2. maça da kötü başladılar. Ama EDward Gaming'in sürekli fazla zorlaması onları hatalara sürüklerken Fnatic'te seriye geri dönmeyi başardı.





Bundan sonra daha komplike oyunlar oynamaya başlayan Fnatic rakibinin yanlış takım savaşı kararlarını sürekli iyi değerlendirdi ve diğer oyunlarda da kazanan taraf olmayı başardı. EDward Gaming'in gereksiz fazla zorlamaları onlara seriyi kaybettiren etmen oldu diyebiliriz. Öyle ki çoğu oyunda erkenden öne geçen takım bu avantajını sürekli kendi hatalarıyla eritti.





Böylelikle çeyrek finallerde ilk kez favori olan takım kazanmış oldu. Şaşırtıcı ve bir o kadar da eğlenceli olan bu Worlds'te son 4'e 2 Avrupa, 1 Amerika takımı kalmış olması neredeyse tüm League of Legends taraftarlarını şaşırtmış durumda. Uzun zamandır uluslararası başarıya uzak olan batı takımları böylelikle geriye dönmüş oldu.





Yarı finalde Invictus Gaming ile G2 Esports ve Fnatic ile Cloud9 karşılaşacak. Özellikle Fnatic ve Cloud9 gibi espor dünyasının 2 büyük devinin karşılaşması bizi oldukça heyecanlandırıyor. Yarı finaller 27 Ekim Türkiye saatiyle 11:00'de başlayacak.



