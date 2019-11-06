Þimdilik Sadece PC'de Oynanabilen Valorant, Konsollara da Gelecek mi?

Geçtiðimiz günlerde yayýnlanan

Valorant

, þu an için sadece PC'de oynanabilen bir oyun ve yakýn zaman içerisinde bu durumun deðiþeceði öngörülmüyor. Ancak

Riot Games

, yeni oynamasý ücretsiz taktiksel niþancý oyununu gelecekte konsollara sunma ihtimalinden vazgeçmiþ deðil. Hatta idari yapýmcý

Anna Donlon

'un GameSpot'a söylediðine göre geliþtirici, þu anda bir konsol sürümünün ön hazýrlýklarý üzerinde çalýþýyor. Ancak yönetici, Valorant'ýn Xbox One, Xbox Series X, PS4 veya PS5 üzerinde oynanabilir olacaðýnýn bir garantisi bulunmadýðýnýn da altýný çiziyor.

Ancak niþan destek sistemlerinin genel olarak bir tartýþma konusu olduðu da söylenebilir. En üst sýralarda yer alan

Fortnite oyuncularýnýn

bir kýsmý, oyundaki niþan destek sisteminin çok güçlü olduðuna dair endiþelerini dile getirmiþ durumdalar. Niþan ve mekanik yeteneklere vurgu yapan Valorant için de kontrol kolu ile oynayan oyuncular için doðru dengeyi kurmak oldukça zor olabilir.

Eðer Riot bu sorunu çözemezse ve gerçek bir Valorant deneyimini konsolda sunmanýn bir yolunu bulamazsa, oyunun konsola sunulmasý hayalden öteye gidemeyecek gibi görünüyor. Yine de Riot'un konsol sürümlerini aktif olarak araþtýrýyor olmasý, bu yönde önemli bir umut ýþýðý yakýyor.