Þimdilik Sadece PC'de Oynanabilen Valorant, Konsollara da Gelecek mi?
Riot Games'in, kýsa bir süre önce sadece PC için indirmeye sunduðu oynamasý ücretsiz oyunu Valorant, konsollara da gelecek mi? Umut ýþýðý var ama çok da umutlanmayýn.
Geçtiðimiz günlerde yayýnlanan Valorant, þu an için sadece PC'de oynanabilen bir oyun ve yakýn zaman içerisinde bu durumun deðiþeceði öngörülmüyor. Ancak Riot Games, yeni oynamasý ücretsiz taktiksel niþancý oyununu gelecekte konsollara sunma ihtimalinden vazgeçmiþ deðil. Hatta idari yapýmcý Anna Donlon'un GameSpot'a söylediðine göre geliþtirici, þu anda bir konsol sürümünün ön hazýrlýklarý üzerinde çalýþýyor. Ancak yönetici, Valorant'ýn Xbox One, Xbox Series X, PS4 veya PS5 üzerinde oynanabilir olacaðýnýn bir garantisi bulunmadýðýnýn da altýný çiziyor.
Donlon'un söylediðine göre ekip, bu oyunun oynanýþ þeklinin konsollara düzgün bir þekilde aktarýlabileceðinden emin deðil. Ancak "eðer bu deneyimi o platformlarda sunabileceklerini düþünürlerse, kesinlikle sunacaklar."
Geliþim ekibi, kimsenin oyunu oynadýklarý platform sebebiyle kendilerini dezavantajlý hissetmesini istemediklerini belirtiyor. Pek çok birinci kiþi ve üçüncü kiþi gözünden niþancý oyunlarý, kontrol kolu ile oynayan oyunculara, fare ile elde edilen daha ince kontrolü kaybetmenin telafisi olarak niþan destek seçenekleri sunuyor.
Ancak niþan destek sistemlerinin genel olarak bir tartýþma konusu olduðu da söylenebilir. En üst sýralarda yer alan Fortnite oyuncularýnýn bir kýsmý, oyundaki niþan destek sisteminin çok güçlü olduðuna dair endiþelerini dile getirmiþ durumdalar. Niþan ve mekanik yeteneklere vurgu yapan Valorant için de kontrol kolu ile oynayan oyuncular için doðru dengeyi kurmak oldukça zor olabilir.
Eðer Riot bu sorunu çözemezse ve gerçek bir Valorant deneyimini konsolda sunmanýn bir yolunu bulamazsa, oyunun konsola sunulmasý hayalden öteye gidemeyecek gibi görünüyor. Yine de Riot'un konsol sürümlerini aktif olarak araþtýrýyor olmasý, bu yönde önemli bir umut ýþýðý yakýyor.
Kaynak: Chip Online
Donlon'un söylediðine göre ekip, bu oyunun oynanýþ þeklinin konsollara düzgün bir þekilde aktarýlabileceðinden emin deðil. Ancak "eðer bu deneyimi o platformlarda sunabileceklerini düþünürlerse, kesinlikle sunacaklar."
Geliþim ekibi, kimsenin oyunu oynadýklarý platform sebebiyle kendilerini dezavantajlý hissetmesini istemediklerini belirtiyor. Pek çok birinci kiþi ve üçüncü kiþi gözünden niþancý oyunlarý, kontrol kolu ile oynayan oyunculara, fare ile elde edilen daha ince kontrolü kaybetmenin telafisi olarak niþan destek seçenekleri sunuyor.
Ancak niþan destek sistemlerinin genel olarak bir tartýþma konusu olduðu da söylenebilir. En üst sýralarda yer alan Fortnite oyuncularýnýn bir kýsmý, oyundaki niþan destek sisteminin çok güçlü olduðuna dair endiþelerini dile getirmiþ durumdalar. Niþan ve mekanik yeteneklere vurgu yapan Valorant için de kontrol kolu ile oynayan oyuncular için doðru dengeyi kurmak oldukça zor olabilir.
Eðer Riot bu sorunu çözemezse ve gerçek bir Valorant deneyimini konsolda sunmanýn bir yolunu bulamazsa, oyunun konsola sunulmasý hayalden öteye gidemeyecek gibi görünüyor. Yine de Riot'un konsol sürümlerini aktif olarak araþtýrýyor olmasý, bu yönde önemli bir umut ýþýðý yakýyor.
Kaynak: Chip Online
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