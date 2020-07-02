Shroud açıkladı; Twitch'e geri döndü!

Microsoft geçen yıl dünyanın en büyük yayın platformlarından Twitch'in karşısına Mixer ile çıktı. Hatta Twitch'te en çok izlenen yayıncılardan Shroud ve

Ninja

'yı da bünyesine katmıştı. Beklediği başarıyı elde edemeyen Microsoft geçen ay Mixer'i kapatma kararı aldığını açıkladı ve açıklamadan iki hafta sonra fişini çekti.

Mixer'in kapanmasının ardından Ninja, bir süre

YouTube

'da yayın yaptı ve ardından tekrar Twitch'e geri dönüş yaparak, Twitch'teki ilk yayınında

15

dakika içinde

100

bin izleyiciye ulaşmıştı. Ninja'nın izlediği geri dönüşün ardından, Shroud'da YouTube kanalından paylaştığı "

I'm Coming Home

" (Eve dönüyorum) başlıklı bir buçuk dakikalık videoda Twitch'e geri döneceğini açıkladı.