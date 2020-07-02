Shroud açıkladı; Twitch'e geri döndü!

Dünyanın en ünlü yayıncılarından Shroud, Twitch platformundan Microsoft'un Mixer platformuna geçiş yapmıştı. Mixer'in kepenkleri kapatması sonrasında tekrar Twitch'e dönmek için hazırlıklara başlayan yayıncılar arasına katıldı.

Microsoft geçen yıl dünyanın en büyük yayın platformlarından Twitch'in karşısına Mixer ile çıktı. Hatta Twitch'te en çok izlenen yayıncılardan Shroud ve Ninja'yı da bünyesine katmıştı. Beklediği başarıyı elde edemeyen Microsoft geçen ay Mixer'i kapatma kararı aldığını açıkladı ve açıklamadan iki hafta sonra fişini çekti.

Mixer'in kapanmasının ardından Ninja, bir süre YouTube'da yayın yaptı ve ardından tekrar Twitch'e geri dönüş yaparak, Twitch'teki ilk yayınında 15 dakika içinde 100 bin izleyiciye ulaşmıştı. Ninja'nın izlediği geri dönüşün ardından, Shroud'da YouTube kanalından paylaştığı "I'm Coming Home" (Eve dönüyorum) başlıklı bir buçuk dakikalık videoda Twitch'e geri döneceğini açıkladı.

Kaynak: shiftdelete.net
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