Shanghai Dragons sonunda takımı toparlamaya başladı

Galibiyet alınacak!

Geçen sezonu 0-40 skorla galibiyet alamadan kapatan Shanghai Dragons bu sene kadrosunu adeta baştan kuruyor. Kadrodan 8 oyuncu gönderen Shanghai Dragons dün gece 6 oyuncuyu kadrolarına kattığını açıkladı.

Bu oyuncular KongDoo Panthera, DPS oyuncusu Jin "Youngjin" Yong-jin, Flex oyuncusu Yang "DDing" Jin-hyeok ve Supportlar Son "CoMa" Kyeong-Woo, Yang "Luffy" Seong-hyeon kadroya dahil oldu. Bunların yanında ise sabaha karşı eski Toronto Esports ve Lunatic-Hai oyuncusu Cho "GuardiaN" Joon-hwan ve eski Lucky Future Zenith DPS oyuncusu Bae "diem" Min-seong'un kadroya dahil edildiği açıklandı.

Lu "Diya" Weida, Kim "Geguri" Se-yeon, and Lee "Fearless" Eui-seok ile birlikte kadro 9 kişi oldu. Bu oyunculardan Lu "Diya" Weida dışındakilerin hepsi ise Güney Koreli.


Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk

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