Sezonun ikinci Minor'u açıklandı!

Minor tekrar Romanya'ya gidiyor!

Sezonun birinci Minor turnuvasına önümüzde az bir zaman kala sezonun ikinci Minor turnuvası da açıklandı.

 
300.000$ para ve 500 DPC puanı ödül havuzu olan turnuva, PGL Bucharest Minor, yılbaşından hemen sonra 9-13 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. Minor'un elemeleri ise 1-5 Aralık tarihleri arasında oynanacak. CIS, Kuzey Amerika, Güney Doğu Asya ve Güney Amerika'dan 1'er takım turnuvaya katılabilecek iken Avrupa ve Çin'den ikişer takım turnuvada yer alabilecek.


Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk
Video Galeri
Son haberler
...

Geleceğin en iyi Türk futbolcuları!
...

FM 19'a göre geleceğin en iyi 23 önliberosu!
...

Artifact Beta tarihi ertelendi!
...

Sezonun ikinci Minor'u açıklandı!
...

Overwatch Competitive Sezon 12'nin son 5 günü!
...

Shanghai Dragons sonunda takımı toparlamaya başladı
...

Atlanta Overwatch League takımının adı açıklandı!
...

2 dev yarı finalde karşı karşıya!
...

Fallout 76 Beta büyük tepkiler aldı!
...

Xbox'tan kullanıcılarına kıyak!

Sporx Anasayfasına Dön