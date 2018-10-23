Sezonun ikinci Minor'u açıklandı!

Sezonun birinci Minor turnuvasına önümüzde az bir zaman kala sezonun ikinci Minor turnuvası da açıklandı.





PGL Esports is proud to announce the second minor in the Dota Pro Circuit 2018-2019. For more info please visit: https://t.co/CdKaB3u8Ch#pgldota2 #dota2 #dota #TI9 pic.twitter.com/GTrycQwALy



— PGL (@pglesports) 23 Ekim 2018

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300.000$ para ve 500 DPC puanı ödül havuzu olan turnuva, PGL Bucharest Minor, yılbaşından hemen sonra 9-13 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. Minor'un elemeleri ise 1-5 Aralık tarihleri arasında oynanacak. CIS, Kuzey Amerika, Güney Doğu Asya ve Güney Amerika'dan 1'er takım turnuvaya katılabilecek iken Avrupa ve Çin'den ikişer takım turnuvada yer alabilecek.: Cafer Eren Öztürk - @