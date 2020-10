SEGA'nın 60. Yılına Özel 4 Yeni Oyunu Steam'de Ücretsiz Oldu

Kuruluşunun 60. yılını etkileyici kampanyalarla kutlayan SEGA, yıl dönümüne özel oyunlar geliştirdi. Bu oyunları geçtiğimiz günler itibarıyla tek tek yayınlanmaya başlayan şirket, an itibarıyla tüm oyunlarını ücretsiz olarak dağıttı. Şimdi sizlere, SEGA'nın 60. yılı için geliştirip, Steam üzerinden ücretsiz dağıttığı oyunlardan bahsedeceğiz.



SEGA'nın 60. yıl için geliştirdiği oyunlar, gelişmiş yapılara sahip değiller. Ancak bu oyunların her biri hem retro görünüyor hem de geçmiş yılların havasını yeniden yaşatmayı amaçlıyor. Bu bağlamda şimdi bahsedeceğimiz bu oyunlar, özellikle de orta yaşlı oyuncuları etkileyecek türden.



İşte an itibarıyla Steam üzerinden ücretsiz olarak edinebileceğiniz SEGA oyunları



Armor of Heroes



SEGA, 60. yılına özel kampanyasını ilk olarak Armor of Heroes ile başlattı. 15 Ekim'de yayınlanan bu oyun, tanklarla savaştığımız bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıktı. Çevrimiçi olarak oynanabilen oyun, farklı temalara sahip haritalarda geçiyor ve oyuncular, bu haritalarda karşılarına çıkan rakipleri alt etmeye çalışıyorlar. Farklı bir heyecana sahip oyun, hala Steam'den ücretsiz bir şekilde alınabiliyor.



Endless Zone



SEGA'nın 16 Ekim'de yayınladığı ücretsiz oyun ise Endless Zone olarak karşımıza çıktı. Uzay temasına sahip bu platform oyunundaki amaç ise karşınıza çıkan her şeyi yok etmeye çalışmak. SEGA, bu oyunuyla atarilerin klasikleşen uzay savaşları oyunlarının hislerini yaşatmaya çalıştı. Oyun, yapısı ile sizi atarili yıllara tekrar götürecek.



Streets Of Kamurocho



Atari oyunlarının şahı, hiç şüphesiz Mortal Kombat'tı. SEGA'nın 60. yılı için oluşturduğu Streets Of Kamurocho da bu türde bir oyun. Mortal Kombat'la kıyasladığımızda biraz daha gelişmiş grafiklere sahip olan oyun, retro tasarıma sahip dövüş oyunlarını seven oyuncular için biçilmiş kaftan.



Golden Axed: A Cancelled Prototype



SEGA'nın 60. yıla özel geliştirdiği son oyun da Golden Axed: A Cancelled Prototype. 18 Ekim tarihinde yayına girmiş olmasına rağmen an itibarıyla oyunculardan 800 adet yorum almayı başaran oyun, bu kampanya kapsamındaki en sevilen oyun olmuş durumda. Yine bir dövüş oyunu olarak karşımıza çıkan Golden Axed: A Cancelled Prototype, oldukça kısa bir yapıya sahip. Oyunu deneyimleyen oyuncular, Golden Axed: A Cancelled Prototype'in 5 dakikada bittiğini söylüyorlar.