Savaşmayın, kurabiye yiyin: Cookie Clicker, Steam'de Rainbow Six Siege ve Warframe'dan daha çok oynandı

Zaman zaman etrafta güzel grafiklere sahip olan, aksiyonu hiç kesilmeyen ve oyuncular içine girdiğinde uzun saatler geçirmelerini sağlayan bir sürü oyun olsa da basit mekaniklere sahip ve grafik anlamında o kadar da üst düzey bir deneyim sunmayan oyunların listelerde daha üst sıralarda olduğunu görüyoruz.Oyunların sadece grafik ve aksiyondan ibaret olmadığını bizlere hatırlatan bu durum, oyunları oynatmak için ücretli ek içeriklere ve gereksiz açık dünyalar gibi zorlama içeriklere gerek olmadığını da oyun yapımcılarına gösteriyor. Bu konuda en güncel örneğimiz olan Cookie Clicker, Steam'de en çok oynananlar listesinde Rainbow Six Siege ve Warframe'i geride bıraktı.Steam'e daha yeni giriş yapan Cookie Clicker, Steam Database'de bulunan bilgilere göre popüler oyunlar listesinde ilk sıraya yerleşti. Yüzde 94,4 gibi oldukça muazzam bir puanlamaya sahip olan oyun, trendler listesinde de ilk sırada bulunuyor.Sid Meier's Civilization VI ve Phasmophobia gibi oldukça sevilen oyunları da en çok oynanan oyunlar listesinde arkasında bırakan Cookie Clicker, 10,50 TL'ye satılıyor. Peki saydığımız oyunlar kadar gelişmiş bir deneyim sunmayan hatta oldukça basit bir mekaniğe dayalı olan bu oyun neden bu kadar oynanıyor?Bir bakıma kendi kendini oynayan oyunlardan da sayabileceğimiz Cookie Clicker, Idle türünde bir oyun. Yani oyunda aldığınız geliştirmeler ve ünite seçimi gibi durumlar dışında pek de bir şey yapmanıza gerek kalmıyor ve oyun döngüye girerek ilerliyor. Bu durumu oyunun sonu yok şeklinde de yorumlayabiliriz. Bunun yanında oyunda açılabilecek yüzlerce başarı bulunuyor.Cookie Clicker da adından da anlaşılabileceği üzere tıklayarak oynadığınız, kurabiye biriktirdiğiniz ve biriktirdiğiniz kurabiyelerle geliştirmeler aldığınız, en sonunda bu geliştirmelerle daha da fazla kurabiye biriktirdiğiniz bir Idle oyun. Kâğıt üstünde sıkıcı görünüyor olabilir fakat Idle oyunların çoğunlukla bağımlılık yaptıkları için oynandığını hatırlatalım.WebTekno