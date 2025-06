Sands Of Time Remake Hakkında Son Gelişmeler

Prince of Persia hayranları, Sands of Time Remake duyurusundan bu yana tam beş yıl geçtiğini düşününce sabır testini fazlasıyla vermiş durumda. 2020'de tanıtılan ve ilk fragmanı olumsuz tepkilerle karşılanan remake, arka arkaya ertelenmiş, geliştirici stüdyo değiştirmiş ve neredeyse sıfırdan başlatılmıştı. Tüm bu aksaklıkların ardından Ubisoft, sosyal medya üzerinden kısa ama umut veren bir güncelleme paylaştı.



Sands Of Time Remake Ne Durumda?



Ubisoft Montreal ekibinin üzerinde çalıştığı Sands of Time Remake, şirketin "derin geliştirme sürecinde" olan projelerinden biri olarak kaldı. Yapılan son paylaşımda, ekibin projeye tutkuyla bağlı olduğu, her detayı titizlikle ele aldığı ve bolca kahve tüketerek çalıştığı esprili bir dille aktarıldı. Paylaşıma, pembe gökyüzü altında camdan bir sarayı gösteren yeni bir konsept çizimi de eşlik etti.



Remake'in ilk duyurulduğu dönemde Ocak 2021'de çıkması planlanıyordu. Ancak olumsuz geri dönüşler sonrası proje önce defalarca ertelendi, ardından Pune ve Mumbai stüdyolarından Montreal stüdyosuna taşındı. Montreal ekibi, projeyi tamamen yenileyerek özgün Sands of Time ruhunu modern teknolojilerle birleştirmeyi hedefliyor. Geçen yıl yapılan açıklamaya göre yeni sürümün 2026'dan önce çıkması beklenmiyor.



Ubisoft, yeni gelişmeler için sabırsızlanan hayranlara, bekleyişin boşa olmayacağını ve projenin özenle şekillendirildiğini hatırlattı. Ayrıca bu süreçte boş durmak istemeyen oyuncular için Dead Cells geliştiricisi Evil Empire'ın hazırladığı spin-off oyunu The Rogue Prince of Persia önerildi. Bu oyun, Ağustos ayında erken erişimden çıkacak.



Zorlu geçen birkaç yıl, Ubisoft'u da yeniden yapılanmaya zorladı. Şirket, Assassin's Creed, Rainbow Six ve Far Cry gibi büyük markalar için yeni bir alt şirket kurarak kaynakları bu dev projelere yönlendirmeye karar verdi. Prince of Persia'nın da bu yeniden yapılanma kapsamında özel ilgi göreceği düşünülüyor. Kısacası, Sands of Time Remake için sabır biraz daha gerekecek. Ancak Ubisoft'un son açıklamaları, klasik oyunun hakkını verecek bir dönüş için çalışmaların devam ettiğini doğruluyor.