Sanal futbol oyunları, gerçek futbolu ekonomik olarak resmen geçti

Koronavirüs salgını nedeniyle futbol maçları dünyada büyük oranda seyircisiz oynanırken, sanal futbol hızla büyümeye devam ediyor.



FIFA'dan yapılan açıklamada, 2020 yılında elde edilen büyük gelirin, oyunların lisans haklarından olduğu duyuruldu.



2020 yılı için yapılan mali tablo açıklamasında, toplam gelirin 226,5 milyon dolar olduğu ifade edildi. Bu gelirin 158,9 milyon dolarlık bölümünün oyunların lisans hakkında olduğu belirtildi.



Yani FIFA'nın sanal futbol oyunlarından elde ettiği gelir, gerçek futboldan elde edilen geliri 2'ye katladı.



