Sabahlara kadar arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz 24 mobil oyun

Son dönemlerde her akşam ve hafta sonları karantinada yalnız kalan dostlarımızı düşündük ve sizin için arkadaşlarınız ve aileniz ile oynayabileceğiniz mobil oyunların yer aldığı zengin bir liste hazırlamak istedik.Listemizde artık popüler olan ve çoğu kişi tarafından denenmiş oyunlar yerine fazla bilinmeyen veya yeni çıkan mobil oyunlara yer vermeye çalıştık. Birebir rekabet, FPS, RPG gibi farklı türlerde olan mobil oyunlarla, evlere kapandığımız bu süreci daha eğlenceli geçirebilirsiniz.Masomo'un yeni oyunu Basketbol Arena, hem arkadaşlarınız hem de sevdiklerinizi listenize ekleyip birebir rekabetin tadını çıkarabileceğiniz sürükleyici bir mobil oyun. Basketbolun temel dinamiklerini eğlenceli özellikler ile bir araya getiren Basketbol Arena ile uzakta da olsanız sevdikleriniz ile konuşup planladığınız turnuvaları gerçekleştirebilirsiniz.Yılın en çok konuşulan oyunlarından birisi olan Among Us ile 5 ila 10 kişiye kadar aynı anda oyun oynayabiliyorsunuz. Ekip halinde çalışıp aranızdaki casusu bulmak en önemli göreviniz, eğer casus iseniz ekipten birisi gibi davranmak zorundasınız. Sevdiklerinizden uzaktayken hep birlikte oynayabileceğiniz oyunlardan birisi olarak listemize dahil oluyor.Bu defa zar oyunlarını sevenler için yılbaşı gecesine renk katacak bir uygulama olan Yahtzee ile karşınızdayız. Zar atma üzerine kurgulanmış bir oyun olan Yahtzee oyununda bonus olarak kazı-kazan, ekstra zar gibi oyun içi özellikler yer alıyor. Ayrıca oyunda turnuva da oluşturabilirsiniz.MONOPOLY bağımlıları yılbaşı gecesinde de bu oyunu bırakamayacaklar. Sevdikleriyle güzel ve keyifli vakit geçirmek isteyen kişiler için oynarken zamanın su gibi akıp geçeğini umduğumuz bir oyunu listemize ekledik. MONOPOLY'nin keyifli oyunlarından olan Bingo'yu kaçırmamanızı tavsiye ederiz.Bingo Shutdown, yılbaşı gecelerinin vazgeçilmezi olan tombala oyunun bir mobil versiyonudur. Çevrimiçi olarak arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir oyun olan Bingo Shutdown, hızlı tombala, günlük takviyeler, hızlı tombala gibi seçenekleriyle birlikte mağazalardaki yerini alıyor. Yılbaşı gecelerinin efsanevi oyununu bir de mobil versiyonla denemek isterseniz Bingo'yu size tavsiye edebiliriz.Listemize aldığımız 8 Ball Poll, bilardo tutkunlarını sevindirecek ve telefondan arkadaşlarıyla kapışmaya teşvik edecek bir uygulama. Ülkemizde oldukça tutulan bilardo oyunuyla evde sıkıcı geçen günlerinize neşe katabilirsiniz.En az 4 kişi yan yana geldiğinde zevk alarak ve kelimeleri bir arama sihirbazı gibi bir araya getirdiğimiz tabu oyunu, yılbaşı gecesinin aktörlerinden birisi olabilir. Birçok farklı kelimenin yer aldığı Tabu uygulamasında verilen süre zarfında size gösterilen kelimeyi, anahtar kelimeleri kullanmadan eşinize anlatmalısınız. 21.00 itibariyle kapanacağımız evlerimizde oynayacağımız favori oyunlarımız arasına Tabu uygulamasını da ekliyoruz.Oyun, manga sanatçısı Kazuki Takahashi'nin kaleme aldığı ve Yu-Gi-Oh! serisinin ana konusu olan Duel Monsters adlı oyun üzerine kurulmuştur. KONAMI tarafından geliştirilen ve bir zamanların vazgeçilmezi olan serinin bu oyunu, 2009 yılında 22 milyarlık bir satışla dünyanın en çok satan kart oyunu oldu. Türkçe desteğinin olmaması bir handikap olsa da sevdiklerinizle bu oyunda keyifli vakit geçirebilirsiniz.Sırada, arkadaşlarınız ve ailenizle keyifli bir vakit geçirebileceğiniz bir oyun var. Boogle kelime oyunu, heceleme ve eşleştirme üzerine kurulmuş bir kelime oyunudur. Günlük mücadeleler, liderlik tabloları, canlı turnuvalar, akıllı eşleştirme ve günlük ödüllerle birlikte mağazalardaki yerini alıyor. Çoklu olarak oynayabileceğiniz Boogle oyunu size keyif verebilecek oyunlar arasında.King, bir türlü aldatmacalı kart oyunudur. Ülkemizde de popüler olan bu uygulamayı arkadaşlarınızla çevrimiçi olarak oynamanıza fırsat veren ve 52 kartlık bir paketten oluşan bu oyunla birlikte keyifli vakit geçirebilirsiniz. Ceza, hile gibi farklı opsiyonları da bünyesinde bulunduran King, yılbaşı gecesi mobil mecrada tercih edebileceğiniz oyunlar arasındaki yerini hiç şüphesiz ki sağlam şekilde alıyor.Ücretsiz bir stratejik kart oyunu olarak listemize giren The Elder Scrolls: Legends, arkadaşlarınıza karşı çevrimiçi olarak oynayabileceğiniz ve kendine özgü stratejiler, efsane kartlarla birlikte keyifli zaman geçirebileceğiniz bir oyun. Destelerinizi kapıştırabileceğiniz ve tek seferlik bulmacalarla aklın sınırlarını zorlayabileceğiniz bu oyun App Store ve Google Play Store'da yüksek puanla yer alıyor.Kelime oyunlarına hitap edecek, birlikteyken oldukça keyifli zaman geçirebileceğiniz ve aynı zamanda kelime dağarcığınızı genişletebileceğiniz bir oyun olan Kelimele oyunu, kademeli bir şekilde ilerleyen bir bulmaca oyunudur. En hızlı olanın kazanacağı bu oyunda topladığınız puanlarla birlikte puan tablosunda en yukarıda yer alabilirsiniz. Uygulama App Store'da aldığı yüksek puanla şiddetli tavsiyeler arasında.Çocukluğumuzda futbolcu kartlarıyla oynadığımız oyunların bir farklı versiyonu olan Panini FIFA 365 oyunu, futbolcu kartları topladığınız ve meydan okumalar yapabildiğiniz bir çevrimiçi mobil oyun. Düşük seviyeden başlayıp en yüksek kart seviyelerine kadar ilerleyen sistemde favori takımınızı kurabilir ve arkadaşlarınıza meydan okuyabilirsiniz. Panini FIFA 365, App Store ve Google Play Store'da ücretsiz olarak yer alıyor.İki boyutlu bir platform oyunu olan Mini Milita, 6 kişilik ekip halinde girip oynayabileceğiniz klasik bir oyun. Eğer amacınız sadece arkadaşlarınız ile eğlenmek ise Mini Milita, çoğu popüler Battle Royale oyununundan daha iyi vakit geçirmenizi sağlıyor.Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir mobil RPG olan Roblox, oyundan beklentisi eğlence olanların bir numalarından. Yapısı gereği arkadaşlarınızla Roblox dünyasında yeni yerler ve özellikler keşfede biliyor, RPG'nin doğası gereği kendi hikayenizi kendiniz yazıyorsunuz.Eski Bomberman oyunlarını hatırlıyorsanız, Bombsquad oynarken hiç yabancılık çekmeyeceksiniz. Çünkü oyun Bomberman mantığını multiplayer işleyişiyle oldukça başarılı bir şekilde yoğuruyor.Oyunun ana odağı PvP (Player vs Player) denilen, farklı insanlarla mücadele ettiğiniz oyun modu. Çeşitli arenalarda rakiplerinizi iterek ya da üzerlerine bombalar atarak canlarını azaltmaya çalışıyorsunuz.Sandbox türünde arkadaşlarınızla oyanayabileceğiniz en iyi mobil oyunlardan birisi Growtopia olsa desek yeridir. Çoğuna Minecraft dünyasından alıştığımız zindanlar, uzay istasyonları, gökdelenler, sanat eserleri, yapbozlar ve daha pek çok detay Growtopia'nın bir parçası.Spaceteam, arkadaşlarınızla birlikte oynayarak heyecanı doruklarında yaşayabileceğiniz bir oyun. Aynı Wi-Fi ağı ya da Bluetooth bağlantısı üzerinden eşleştikten sonra herkesin ekranında aynı uzay gemisi uçmaya başlıyor. Sonrasında oyun her oyuncunun ekranında belirli talimatlar gösteriyor. İşte oyunun heyecanlandığı kısım tam olarak burası. Çünkü ekranınıza görünen talimatları arkadaşlarınıza okumanız gerekiyor.Arkadaşlarınızın ekranında da sizin yapmanız gereken talimatlar beliriyor. Tüm bunları da ekranın ortasında devam eden geri sayım sona ermeden yapmalısınız. Yoksa uzay geminiz hasar alıyor. Eğer çok hasar alırsa kaybediyorsunuz.Shadowgun Legends PvP ve Co-op oyun modlarını besinmeyen bir FPS (birinci şahıs nişancı) oyunu. Oyundaki birlikte çalışma öğeleri, bilgisayar ve konsollarda adından çokça söz ettirmiş Destiny oyunuyla benzerlikler gösteriyor.Oyun ücretsiz olduğundan, oyun içi satın alımlar yapabiliyorsunuz. Neyse ki bu satın alımların çoğu kozmetik odaklı. Yani karşınıza parayı bastırarak sizi alt edecek bir rakip çıkması çok olası değil.Rangers of Oblivion, birçok merci tarafından 2018 yılının en iyi oyunu seçilmiş Monster Hunter: World'ün ilk oyununa çok benzer bir yapıya sahip. Arkadaşlarınızla takım olarak oyunda bulunan sayısız canavarı alt etmeye çalışıyorsunuz.Oyunda en çok oynanan modlardan biri "boss rush". Modun amacı karşınıza sürekli olarak çıkan çok güçlü canavarları alt etmek. Ancak eğer farklı bir mod oynamak isterseniz oyunun 10 taneden fazla farklı modu bulunuyor.Alıştığımız o geleneksel savaş oyunlarını MOBA türüyle birleştiren Zooba, tüm rekabeti de bir hayvanat bahçesindeki hayvanlar arasına uyarlıyor. Battle Royale türünün de izlerine rastladığımız bu tatlı oyun, arkadaşlarınızla eğlence arayışınızdaysanız değerlendirmeniz gereken yapımlardan.Soul Knight'ın barındırdığı fantastik öğelerin altında tek bir amaç yatıyor. Karşınıza çıkan, hareket eden her şeyi yok etmek. Tabii oyunu oynamak için yanınıza aldığınız arkadaşlarınızı hariç tutuyoruz.Oyunda sayısız geliştirme seçenekleri var. Her bölüm atladığınızda haritanın rastgele yerlerine yeni silahlar ve yeni geliştirme öğeleri yerleştiriliyor. Eğer arkadaşlarınızla takım olmak isterseniz, üç kişiye kadar birleşebiliyorsunuz.The Greedy Cave 2, "roguelike" denilen bir türe mensup. Kısaca anlatmak gerekirse, "roguelike" türü oyunlar sıra bazlı, 2D grafikleri olan rol yapma oyunları olarak anlatılabilir. The Greedy Cave 2, "roguelike" denilen bir türe mensup. Kısaca anlatmak gerekirse, "roguelike" türü oyunlar sıra bazlı, 2D grafikleri olan rol yapma oyunları olarak anlatılabilir. The Greedy Cave 2 ise bu mekanikleri arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir mobil oyunda topluyor.Oyunda birçok zindan bulunuyor. Arkadaşlarınızla birlikte bu zindanlara girerek temizleyebiliyorsunuz. Tüm zindanlar rastgele üretiliyor. Oynanışı çeşitlendirecek "boss" dövüşleri mevcut. Oyun içi satın alımlar var. Ancak satın alım yapmazsanız çok güçsüz olmuyorsunuz.Masomo'nun geliştirdiği Kafa Topu 2, mobil youn dünyasında arkadaşlarla uzun süreler boyunca oynanabilecek ender yapımlar arasına girdi. Bire bir oyun modu dışında turnuva modu sayesinde daha çekişmeli mücadeleler yapabilirsinizListemize başlamadan önce bir hatırlatmaya yapalım istiyoruz. Oyunların puanlarını Google Play Store üzerinden aldık. Çünkü Google Play Store çok daha fazla kullanıcıya sahip olduğu için puanlama konusunda daha doğru istatistikler elde edilebiliyor.