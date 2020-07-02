S2G ESports PUBG MOBILE, Dünya Þampiyonu oldu

Dünyanýn en iyi 16 takýmýnýn mücadele ettiði PUBG MOBILE Dünya Þampiyonasý 2022'nin (PMGC) galibi Türk temsilcisi S2G Esports oldu.



Endonezya'nýn Jakarta kentinde düzenlenen organizasyonda toplamda 10 milyon liraya yakýn ödül toplayan S2G Esports, Türkiye e-spor tarihinin global arenadaki en büyük baþarýsýna imza attý.



S2G Esports, toplamda 190 puanla en yakýn rakibinin 32 puan önünde þampiyon olurken, Nepal temsilcisi DRS ikinci, Brezilya temsilcisi A7 ise 3. sýrayý elde etti.



PUBG MOBILE Türkiye Ülke Müdürü Aras Þenyüz, elde edilen baþarýnýn ardýndan þu ifadeleri kullandý:



"S2G Esports'un PUBG MOBILE Dünya Þampiyonu olmasý büyük bir baþarý ve bizim için gurur kaynaðýdýr. Mücadele eden tüm temsilcilerimizi ve oyuncularýmýzý kutluyorum. Bu þampiyonluðun tüm PUBG MOBILE Türkiye topluluðunun da baþarýsý olduðunu düþünüyoruz. Türkiye'deki e-spor sektörü için önemli bir viraj olan bu zafer, bizim için yeni baþlangýçlar ve daha büyük hedefler için ilham kaynaðý olacaktýr. PUBG MOBILE Türkiye ve ülkemizdeki temsilcilerin gelecekte de kazanmaya devam edeceðine ve PUBG MOBILE dünyasýnda önemli bir yer edineceðimize caný gönülden inanýyoruz."



"PUBG MOBILE Dünya Þampiyonasý 2023'te Türkiye'ye geliyor"



Aras Þenyüz, PUBG MOBILE Dünya Þampiyonasý'nýn bu yýl Türkiye'de gerçekleþtirileceðini ifade etti.



Þenyüz, "Cumhuriyetimizin 100. yýlýný kutlayacaðýmýz 2023 yýlýnda Türkiye, bu dev e-spor organizasyonuna ev sahipliði yapacak. Kasým ayýndan itibaren baþlayacak olan PUBG MOBILE Dünya Þampiyonasý, 2023 yýlýnda ilk kez Türkiye'nin ev sahipliðinde gerçekleþecek." deðerlendirmesinde bulundu.



