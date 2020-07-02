S2G Esports, PMWI'dan 2.1 milyon TL ödülle döndü

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından PUBG MOBILE'ın nefes kesen mücadelelere sahne olan PUBG MOBILE World Invitational (PMWI) turnuvasının ikinci ayağı tamamlandı. Ana turnuvada mücadele eden ve yedinci olarak 1.3 milyon TL ödül kazanan Denizbank İstanbul Wildcats ekibinden sonra bir büyük başarı da S2G Esports'tan geldi.



PMWI Afterparty Showdown turnuvası dünyanın her yerinden 12 takımın katılımıyla, 18-20 Ağustos tarihleri arasında Suudi Arabista'nın başkenti Riyad'da offline olarak oynandı. PMWI Ana turnuvada ilk beş takımın yanı sıra, aralarında S2G Esports'un da yer aldığı yedi takım, PUBG MOBILE oyunu içinde yapılan taraftar oylamalarıyla belirlendi.



S2G en çok oy alan ikinci takım oldu



Toplamda 1 milyon dolar ödül havuzu bulunan turnuvaya Avrupa bölgesinden katılan temsilcimiz S2G Esports, aynı zamanda en çok oy alan ikinci takım olarak turnuvaya katılmaya hak kazandı ve 327 bini aşkın oyla ülkemizi daha turnuva başlamadan gururlandırdı.



PMWI Afterparty Showdown'da sahne alan ve daha önce gerçekleşen üç büyük major turnuvada da 4. olmayı başaran (PMGC, PMPL, PMPL EU) Türk temsilcisi S2G Esports, turnuvayı 4. olarak tamamlayarak 116 bin dolar, yani 2.1 milyon TL'yi aşan ödülle son şampiyonayı tamamlamış oldu.



Toplamda üç gün boyunca oynanan 18 maçlık serüvenin sonunda, ana turnuvanın da şampiyonu olan Tayland temsilcisi Vampire Esports, PMWI Afterparty Showdown turnuvasını da kazandı.



Türk takımlarından büyük başarı



Riyad'ın merkezinde kurulan dev alanda gerçekleşen Afterparty Showdown'da ilk gün temsilcimiz S2G Esports turnuvaya ses getiren bir başarıyla başladı. Dört maçta iki galibiyet alan S2G Esports ilk günü dördüncü sırada tamamladı. S2G Esports, turnuvanın en çok ödül kazanan 3. takımı olarak Türkiye'yi gururlandırdı.



Tüm etkinlik kapsamında dağıtılacak olan 3 milyon dolar ödül havuzunun 2 milyon doları 11-13 Ağustos'ta Ana turnuvada dağıtılmıştı, 18-20 Ağustos'ta Afterparty Showdown'da ise 1 milyon dolar ödül dağıtıldı. Temsilcilerimiz Denizbank İstanbul Wildcats ve S2G Esports ise yaklaşık 3.5 milyon TL ödül ile turnuvada iz bırakan takımlar arasında yer aldı.



