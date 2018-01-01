Route 66'nın payload'ı açıldı, sıradaki kahraman ile ilgili bilgiler geldi!
Sıradaki kahraman kim?
Route 66'teki payload PTR versiyonda. Sonuçlar ise ilginç.
En son payloadlar değiştiğinde oyuna 2 adet hero gelmişti. Doomfist, Numbani'deki payload'ı parçalarına ayırmıştı ve Orisa da oyuna eklenmişti.
Şimdi ise üstten baktığımızda D.Va'nın MEKA'sına benzeyen Route 66 payload'ımızın içinden bir şeylerin alınmış olduğunu gördük.
Bu payload'ın şuan oyunun live versiyonundaki hali.
Bu ise PTR'daki hali:
Gördüğünüz gibi payload'ın ön kısmı gitmiş. Normalde nükleer bir silah taşıması gereken payload artık boş ve yeni kahramanımız büyük ihtimalle MEKA temelleri üzerine inşa edilmiş olacak. Blizzard büyük ihtimalle yaklaşık 10 gün sonra BlizzCon'da bu konuyla alakalı olarak da yeni bilgiler verecektir.
Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk
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