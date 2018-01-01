Route 66'nın payload'ı açıldı, sıradaki kahraman ile ilgili bilgiler geldi!

Route 66'teki payload PTR versiyonda. Sonuçlar ise ilginç.





En son payloadlar değiştiğinde oyuna 2 adet hero gelmişti. Doomfist, Numbani'deki payload'ı parçalarına ayırmıştı ve Orisa da oyuna eklenmişti.





Şimdi ise üstten baktığımızda D.Va'nın MEKA'sına benzeyen Route 66 payload'ımızın içinden bir şeylerin alınmış olduğunu gördük.





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