Rol Yapma Oyunu Blightbound'un Steam'de Erken Erişime Açılma Tarihi

Awesomenauts ve Swords & Soldiers gibi oyunlarla tanıdığımız Hollanda merkezli video oyun geliştiricisi Ronimo Games, dungeon-crawler tarzındaki yeni oyunu Blightbound'u geçtiğimiz ay duyurmuştu. Aksiyon, macera ve rol yapma ögelerini 'dungeon' türüyle birleştiren oyun, yakın zamanda erken erişime açılıyor.



11 Temmuz'da Devolver Digital Direct etkinliğinin bir parçası olarak sergilenecek olan Blightbound, daha sonrasında 29 Temmuz tarihinde Steam'de erken erişime açılacak. Erken erişim boyunca oyuncular, oyunu oynayarak gelişim sürecine katkıda bulunabilecek ve oyunun şekillenmesine yardımcı olabilecekler.



Blightbound nasıl bir oyun?



Aksiyon, macera ve rol yapma ögelerini içerisinde barındıran Blightbound, çok oyunculu bir dungeon-crawler olarak biliniyor. Oyunda üç ayrı kahraman, dağlardaki sığınaklarından çıkarak Blight denilen, her yere çökmüş gizemli, tehlikeli, iğrenç bir sis bulutunun içinde maceraya atılıyorlar.



Bligtbound'da oyuncular, özenle oluşturulmuş zindanları keşfedip korkunç mistik canavarlarla mücadele ederken aynı zamanda kıymetli ganimetleri toplayacak ve düşen kahramanlara tekrar can verecek savaşçı ekibini geliştirecek. Her kahramanın kendine özgü yetenekleri olduğu oyunun Steam sayfasında yer alan hikayesi ise şu şekilde:



"Dünya uçurumun eşiğine gelmiş. On yıllar önce bir grup efsanevi savaşçı, uzun ve zorlu bir mücadelenin ardından korkunç Gölge Titanı yok etmişler fakat zafer sevinçleri pek uzun sürmemiş. Canavarın parçalanmış kabuğundan dışarı sızan ve dokunduğu tüm canlıları kendi kötülüğüyle zehirleyip ele geçiren korkunç bir sis, yani Blight ile bu canavarın habis emelleri serbest kalıp ortalığa yayılmış."



Dungeon türündeki rol yapma oyunlarına yeni bir soluk katacak olan Blightbound, 27 Temmuz'da erken erişime açılacak. Oyuna bir şans vermek ya da oyun hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için buradaki bağlantıya tıklayabilir, oyunun Steam sayfasına göz atabilirsiniz.