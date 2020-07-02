Tüm dünyada satış rekorları kıran Grand Theft Auto gibi oyun serilerinin yapımcısı Rockstar Games, önümüzdeki günlerde satışa çıkacak yeni nesil konsol oyunları hakkında açıklama yaptı.



Rockstar Games'ten yeni nesil oyun açıklaması!



Rockstar Games'in yaptığı açıklamaya göre PS4 ve Xbox One'ın en popüler oyunlarından olan Grand Theft Auto 5 ve Red Dead Redemption 2, doğrudan yeni nesilde oynanabilir olacak. Bununla birlikte GTA 5'in yeni nesil özel sürümünün de 2021 yılında yayınlanacağı açıklandı.



Bu iki oyun dışında bir diğer ünlü Rockstar Games oyunu L.A. Noire, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarında oynanabilecek. Açıklamada yer alan yeni nesil konsolların ilk satış gününden itibaren geriye uyum desteği sunulan oyunların listesi şu şekilde açıklandı:



PlayStation 5 oyunları



– GTA V

– GTA: San Andreas

– GTA: Vice City

– GTA III

– Manhunt

– Max Payne

– Red Dead Revolver

– The Warriors

– Bully

– Red Dead Redemption 2

– L.A. Noire



Xbox Series X/S oyunları



– GTA V

– GTA IV

– Bully: Scholarship Edition

– GTA: Episodes from Liberty City

– GTA: San Andreas

– Red Dead Redemption

– Red Dead Redemption 2

– Rockstar Games Presents Table Tennis

– Midnight Club: Los Angeles

– L.A. Noire



Kaynak: shiftdelete



