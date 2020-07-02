Rocket League'i hesabına yükleyenlere 60 TL'lik kupon

PC oyuncuları için oyun satın alabilecekleri, indirimlerden ve kampanyalardan faydalanabilecekleri birçok farklı platform bulunuyor. Bu platformlar arasından en popülerleri Steam ve verdiği ücretsiz oyunlarla oyuncuların dikkatini çekmeyi başaran Epic Games oluyor.



Uzun süredir oyunculara ücretsiz oyunlar dağıtan Epic Games; GTA V, Civilization VI, Hitman gibi oyuncular tarafından bir hayli sevilen oyunları da ücretsiz vererek çok daha büyük bir kitlenin dikkatini üstüne çekmişti. Çevrimiçi oyun mağazası, yine bir ücretsiz oyunla oyuncuların gönlünü çalmaya hazırlanıyor.



2015 yılında PC ve PlayStation 4'e, 2016 yılında Xbox One'a ve 2017 yılında Nintendo Switch'e çıkan ve şu an 31 TL'ye satılan Rocket League, 23 Eylül'de ücretsiz hale geliyor. Tabii Epic Games'in bunun için de bir kampanyası bulunuyor.



Psyonix LLC tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyunu, 23 Eylül'den 23 Ekim Türkiye saati itibarıyla 18.00'a kadar Epic Games Store hesabına ekleyen oyuncular, 60 TL değerinde bir kupona sahip olacak. Epic'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu kupon, 79,99 TL ve üzeri seçili oyunlarda ve eklentilerinde geçerli olacak.



Belirtilen tarihler arasında oyunu kütüphanesine ekleyen oyuncular, 60 TL değerindeki bu kuponu ön alımlar veya oyun eşyaları ya da oyun paraları gibi diğer satın alma işlemlerinde kullanamayacaklar. Telefon hatırlatıcınızı 23 Eylül tarihine kurun ve oyunu Epic kütüphanenize ekleyin.



Rocket League sistem gereksinimleri



Minimum:



İşletim sistemi: 64 bit Windows 7 veya üstü Windows sürümleri

İşlemci: 2,5 GHz çift çekirdek

RAM: 4 GB

Depolama: 20 GB

Direct X: Sürüm 11

Ekran kartı: NVIDIA GeForce 760, AMD Radeon R7 270X veya üstü



Önerilen:



İşletim sistemi: 64 bit Windows 7 veya üstü Windows sürümleri

İşlemci: 3,0+ GHz dört çekirdek

RAM: 8 GB

Depolama: 20 GB

Direct X: Sürüm 11

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 470 veya üstü



Kaynak: webtekno



