Brookhaven RP, Wolfpaq tarafından oluşturulan Roblox için ücretsiz bir rol yapma deneyimidir . Brookhaven RP gibi oyunların ana cazibesi, hayallerinizdeki hayatı üstlenebilmeniz, hayalinizdeki arabaları satın alabilmeniz ve hatta bir aile kurma rolünü üstlenebilmenizdir. Peki, Roblox Brookhaven 1 Mart'ta silinecek mi? Roblox Brookhaven kapanacak mı?

İlk adımınız bir araba oluşturmak olacak. Robux'unuz olmasa bile birkaç doğru seçeneğiniz olacak. Ancak, arabanın rengini değiştirmek için Robux'a ihtiyacınız olacak. Ardından, ilk evinizi inşa edebilmek için boş bir arsaya gitmek isteyeceksiniz. Burada da Robux olmadan çok sayıda makul seçeneğiniz olacak, ancak en iyi evler size biraz pahalıya mal olacak. Arabanı ve evini aldığında, dünyayı senin yapma zamanı geldi.

Söz konusu iddialar doğru değil, Roblox Brookhaven'ın silineceğine dair açıklamalar oyunseverleri trollemek için ortaya atılmıştı.