Roadhog değişiklikleri bu hafta PTR'a gelebilir.

Hanzo, Sombra, Torbjörn, Symmetra… Son dönemlerde rework gelen kahramanlardan sadece bazıları bunlar. Sıradaki güncelleme ise Jeff Kaplan'ın dediğine göre Roadhog'a da güncelleme geliyor.





Overwatch forumunda tanklara adeta nefret kusan bir konuya yorum yapan Jeff Kaplan "Tank karakterlerini sevmiyoruz demek biraz ironik. Overwatch'ı seviyoruz ve elimizden gelen her şeyin en iyisini oyuna döküyoruz. Genelde tüm rolleri oynuyor ve seviyoruz. Farklı karakterleri ve rolleri oynamaktan hoşlanmanızı veya hoşlanmamanızı tartışmanın yanısıra bunun nedenlerini geliştiricilere iletin ki Overwatch'ı daha iyi yapabilelim." şeklinde fikirlerini beyan etti.





Sonrasında ise konuşmalarına "Reworklanmayacak, animasyon/denge güncellemesine tabi tutacağız. Ancak şuan PTR'a gelecek olan değişikliklerden biraz sonra bu dediğimiz gerçekleşecek." şeklinde daha önce net bir tarih vermeyen Jeff Kaplan bugün yaptığı açıklamayla ise Roadhog güncellemesinin bu hafta PTR Server'larına girmesini ümit ettiğini söyledi.





Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk