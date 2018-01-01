Riot Games'den Gordon Hayward'lı yeni reklam!

Popüler bilgisayar oyunu League of Legends'ın geliştiricisi Riot Games, Boston Celtics'in kısa forveti Gordon Hayward'lı yeni bir reklam yayınladı.





Reklam Hayward'ın 2017'de yaşadığı sakatlığı bir aksiyon animasyonu tarzında işlemiş. İyileşme sürecinde LoL ve diğer bilgisayar oyunlarını oynadığı bilinen Hayward ayrıca reklamda Tryndamere ile özdeşleştirilmiş. Tryndamere'in de LoL'deki hikayesi Hayward'ın sakatlığının ardından lige dönmesine benziyor.











Hayward'ın hikayesi bir kariyer dönüşü iken Tryndamere de kendini ölüme terk eden eski bir düşmanından intikam alma arzusuyla ayağa kalkıyor. Ayrıca videoda gördüğümüz gibi Hayward iyileşme sürecinde hiç pes etmiyor.





Daha önce de ünlüleri böyle animasyon reklamlarında bizlerle buluşturan Riot Games bu da son olmayacak gibi. Gordon Hayward gibi yüksek profilli bir oyuncudan sonra acaba bu işi kiminle yapacakları ise soru işareti.





Yazan

: Cafer Eren Öztürk - @