Resident Evil Evreninde Her Þey Canon

Resident Evil hayranlarý uzun süredir bir sorunun cevabýný merak ediyordu: Orijinal oyunlar mý yoksa remakeler mi ana hikâyeye dahil? Serinin güvenilir içeriden kaynaklarýndan Dusk Golem'in son açýklamasýna göre Capcom için bu sorunun tek bir yanýtý var: Ýkisi de geçerli! Capcom, hem orijinal hem de yenilenmiþ sürümleri tek bir canon olarak deðerlendiriyor ve ayrýntýlardaki çeliþkileri oyuncularýn hayal gücüne býrakýyor.



Resident Evil'de Canon Sýnýrlarý Nasýl Çiziliyor?



Capcom'un Resident Evil hikâye yönetimi, temel olaylarý, karakter ölümlerini ve BOW'larý (Bio Organic Weapon) mümkün olduðunca tutarlý tutuyor. Ancak yer, zaman ve detaylar konusunda esnek davranýyor. Örneðin Jill Valentine hem RPD'ye gidiyor hem gitmiyor; Brad Vickers hem zombi saldýrýsýyla hem de Nemesis'in ellerinden ölüyor. Benzer þekilde, Resident Evil 3 Remake'te Nemesis'in Las Plagas virüsünden üretildiði ortaya çýkarken, RE4 Remake'te Luis'in bu projede rol aldýðý anlatýlýyor. Bu detaylar seriyi birbirine daha baðlý hale getiriyor, fakat bazý çeliþkileri de beraberinde getiriyor.



Dusk Golem'e göre Capcom için önemli olan, genel olay akýþýnýn deðiþmemesi: Brad ölüyor, Krauser yeniliyor, Jill ve Nemesis savaþý baþlýyor. Geri kalan detaylar ise oyuncularýn hangi versiyonu sevdiðine kalýyor. Yani Resident Evil evreninde her iki gerçeklik de doðru kabul ediliyor.



Bir diðer ilginç detay da Revelations serisinin konumu. Baþlangýçta ara oyun olarak tasarlanan bu hikâyeler, Capcom tarafýndan artýk ana hikâyenin bir parçasý olarak görülüyor. Dusk Golem'e göre Revelations, Code Veronica gibi oyunlar da numaralý oyunlar kadar önemli kabul ediliyor.



Capcom'un kanon listesinde yer alan diðer spin-off'lar arasýnda Survivor, Outbreak, Umbrella Chronicles ve Darkside Chronicles gibi oyunlar bulunuyor. Gaiden, Operation Raccoon City ve bazý mobil oyunlar ise bu listeye dahil deðil. Kýsacasý, bir Resident Evil maratonu planlýyorsanýz Revelations ve Code Veronica'yý atlamayýn! Capcom'a göre onlar da serinin tam ortasýnda yer alýyor.



