Red Dead Redemption'dan Sürpriz Haber Gelebilir

Red Dead Redemption evreninin unutulmaz ismi John Marston'u seslendiren Rob Wiethoff, yaptığı canlı yayında heyecan verici bir haberin yolda olduğunu söyledi. Wiethoff, açıklamanın bu hafta içinde paylaşılacağını ve kendisinin bu konuda tek başına konuşmayacağını belirtti. Hayranlar ise şimdiden tahminlere başladı.



Red Dead Redemption İçin Büyük Beklenti Oluştu



Wiethoff'un "Söyleyemem ama aklımdan çıkmıyor" diyerek ipucu verdiği sürpriz, oyuncular arasında yeni bir güncelleme veya yeniden yapım ihtimalini gündeme taşıdı. Bazı takipçiler, bu heyecanın yeni nesil konsollara özel bir Red Dead Redemption 2 güncellemesi olabileceğini düşünüyor. Uzun süredir konuşulan 60FPS desteği de bu iddiaları güçlendiriyor.



Red Dead Redemption 2 son dönemde Switch 2 söylentileriyle de gündeme gelmişti. Oyunun yeni nesil konsollarda daha akıcı çalışması için planlanan geliştirmeler, Wiethoff'un açıklamalarıyla birlikte yeniden konuşulmaya başlandı. Rockstar Games cephesinden ise şu ana kadar resmi bir bilgi paylaşılmadı.



Bazı hayranlar Wiethoff'un bu kadar coşkulu olmasının abartılı olduğunu iddia etse de, oyuncu topluluğunun büyük bölümü bu sürprizi heyecanla bekliyor. Yayın sırasında "Cuma gününden önce öğrenirsiniz" diyen Wiethoff, açıklamanın fazla uzamayacağını net şekilde dile getirdi.



Red Dead Redemption markasına dair bu yeni haberin ne olacağı birkaç gün içinde netleşecek. Şimdilik hayranlar, Wiethoff'un enerjisiyle birlikte Vahşi Batı'ya dair yeni bir gelişmeye hazırlıklı olmalı.



