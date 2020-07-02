Red Dead Redemption 2'nin Türkçe çevirisi iptal edildi

Rockstar Games'in ses getiren oyunu Red Dead Redemption 2'nin Anonymus Çeviri tarafından yapılan Türkçe çevirisi bir anda iptal edildi.



Vahşi Batı'da at koştururken İngilizce değil de Türkçe metinler okumak isteyen oyuncuların hevesi kursağında kaldı. Take2'nun yapımcılığını üstlendiği ve Rockstar Games'in geliştirdiği Red Dead Redemption'un Türkçe çevirisi iptal oldu. Anonymus Çeviri tarafından hazırlanan Türkçe yamanın, çıkışına 3 gün kala aniden iptal edildiği açıklanıldı.



Üzerine uzun süredir uğraşılan çevirinin bu ani iptalinin arkasında yatan sebep henüz bilinmiyor fakat bazı düşünceler bunun sebebinin Take-Two olduğu yönünde. Bahsedilen Türkçe yama, oyunun yapımcılarıyla ortak bir çalışma halinde gerçekleşen bir projde değildi. Ekibin, kendi başlarına yaptıkları bir proje olması sebebiyle Take-Two'nun, bir mahkeme ihtarı ile veya sadece geliştiricilere ulaşarak projeyi geri çektirmiş olması muhtemel.



Bahsi geçen proje bir süredir Türk oyun camiasında tartışılıyordu zaten. Genellikle alışılmışın dışında olarak bahsedilen çeviri, oyunculara ücretli olarak sunulacaktı. Dışarıdan yapılan bir modun, ücretli olarak satılıp satılamayacağı veya satılmasının ne kadar etik olduğu konuları bir süredir tartışılıyor.



İddialardan bazıları da Rockstar Games'in, Anonymus Çeviri'yi haksız kazançla suçlaması ve bu nedenden dolayı projenin iptalini istemesi. Kendi yaptıkları oyun üzerinden başka bir organizasyonun kazanç elde etmesi, politikalarına ters geliyor olabilir. Yine de bu söylediklerimizin sadece ortada dolaşan iddialar olduğunu söyleyelim.



2018 senesinde çıkış yapan Red Dead Redemption 2'nin Türkçe çevirisinin ani iptali hakkında halen daha bir bilgilendirme paylaşılmadı.



Kaynak: 5Mid



