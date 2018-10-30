Red Dead Redemption 2 hile kodları ve kullanılışı!

Red Dead Redemption hilesi, Read Dead Redemption 2 hileleri nasıl kullanılır, Red Dead Redemption 2 silah hilesi

Çıkışın önce oyuncular büyük beklentilere sebebiyet veren ve çıkışının ardından bu beklentilerin çoğuna karşılık vermeyi başaran Red Dead Redemption 2 tüm dünya kasıp kavuruyor. Muhtemelen bu grafiklere sahip bir oyunda bu kadar ince ayrıntıya sahip olmak muhtemelen oyuncuları en çok etkileyen olaylardan biri. Red Dead Redemption 2 hileleri kodları da oyunun çıkışyla birlikte yayılmaya başladı. 

Twitch'te en çok izlenilen oyun konumuna gelen Red Dead Redemption 2 ülkemizdeki yüksek fiyatı oyunun popüleritesini düşürmeye yetmedi. Oyunun hikaye modu oldukça ilgi çekici ve insanı kendisine bağlıyor. Oyunun zor olması ise oyuncuları Red Dead Redemption 2 hile kodları aramaya itiyor. Oyun Rockstar yapımı olunca da oyunda hile kodunun olmaması mümkün değil. Red Dead Redemption 2 hilelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.



İşte Red Dead Redemption 2'nin hileleri:

Abundance is the dullest desire: Sınırsız cephane verir.
A fool on command: Sarhoş olmanızı sağlar.
Better than my dog: Atınızı her mesafeden çağırabilmenizi sağlar.
Greed is American Virtue: Ağır silahlar verir.
I shall be better: Dead Eye yeteneğini 3. seviye yapar.
I seek and I find: Dead Eye yeteneğini 3. seviye yapar.
Keep your dreams simple: Atı savaş aracına çeverir.
Run! Run! Run!: Yarış atı verir.
Virtue Unearned is not virtue: Honor seviyesini yükseltir.
Would you be happier as a clown: Sirk aracı verir.
You flourish before you die: Can, enerji ve Dead Eye çubuğunu yeniler.
You Long for Sight but See Nothing: Bütün haritayı gösterir.
You Seek More Than The World Offers: Can, enerji ve Dead Eye çubuğunu güçlendirir.
You are a beast built for war: Savaş atı verir.

Red Dead Redemption 2  hileleri kullanabilmek için oyunun ayarlar kısmına geldikten sonra PS4'te üçgen Xbox One'da Y tuşuna basmanız gerekiyor. Daha sonra açılan konsola hilenizi yazıp oyunda aktif olmasını sağlayabilirsiniz.

Red Dead Redemption 2'yi alamıyorsanız ve oyunu izlemek istiyorsanız PintiPanda'dan takip edebilirsiniz:

Video Galeri
Son haberler
...

w0xic'e yoğun mesai!
...

Red Dead Redemption 2 hile kodları ve kullanılışı!
...

Kelepir futbolcular! Onları elinizden kaçırmayın!
...

Playstation yeni konsoluna çıkacak 20 oyun belli oldu!
...

Bu indirimler kaçmaz! Steam Cadılar Bayramı indirimleri!
...

Beşiktaş ve Galatasaray'dan büyük başarı! Almanya yolundalar!
...

cs_summit 3 fikstürü yayınlandı!
...

"Reaper yanlışlıkla nerflendi"
...

Galatasaraylılar ve Beşiktaşlılar bu listeye dikkat etsin!
...

Moskova'nın en değerlisi NiKo!

Sporx Anasayfasına Dön