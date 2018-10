Red Dead Redemption 2 hile kodları ve kullanılışı!

: Sarhoş olmanızı sağlar.

: Atınızı her mesafeden çağırabilmenizi sağlar.

: Ağır silahlar verir.

I shall be better : Dead Eye yeteneğini 3. seviye yapar.

I seek and I find : Dead Eye yeteneğini 3. seviye yapar.

Keep your dreams simple : Atı savaş aracına çeverir.

Run! Run! Run!: Yarış atı verir.

Virtue Unearned is not virtue : Honor seviyesini yükseltir.

Would you be happier as a clown : Sirk aracı verir.

You flourish before you die : Can, enerji ve Dead Eye çubuğunu yeniler.



You Long for Sight but See Nothing : Bütün haritayı gösterir.

You Seek More Than The World Offers: Can, enerji ve Dead Eye çubuğunu güçlendirir.

You are a beast built for war : Savaş atı verir.





Çıkışın önce oyuncular büyük beklentilere sebebiyet veren ve çıkışının ardından bu beklentilerin çoğuna karşılık vermeyi başaran Red Dead Redemption 2 tüm dünya kasıp kavuruyor. Muhtemelen bu grafiklere sahip bir oyunda bu kadar ince ayrıntıya sahip olmak muhtemelen oyuncuları en çok etkileyen olaylardan biri.kodları da oyunun çıkışyla birlikte yayılmaya başladı.Twitch'te en çok izlenilen oyun konumuna gelen Red Dead Redemption 2 ülkemizdeki yüksek fiyatı oyunun popüleritesini düşürmeye yetmedi. Oyunun hikaye modu oldukça ilgi çekici ve insanı kendisine bağlıyor. Oyunun zor olması ise oyuncularıaramaya itiyor. Oyun Rockstar yapımı olunca da oyunda hile kodunun olmaması mümkün değil.aşağıdan ulaşabilirsiniz.: Sınırsız cephane verir.Red Dead Redemption 2 hileleri kullanabilmek için oyunun ayarlar kısmına geldikten sonra PS4'te üçgen Xbox One'da Y tuşuna basmanız gerekiyor. Daha sonra açılan konsola hilenizi yazıp oyunda aktif olmasını sağlayabilirsiniz.Red Dead Redemption 2'yi alamıyorsanız ve oyunu izlemek istiyorsanız PintiPanda'dan takip edebilirsiniz: