Red Dead Redemption 2 ile ilgili beklentilerimiz gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Öyle ki oyunun sadece ana hikayesinin 65 saatlik bir oynanış vaad etmesi, muhteşem.



Bununla ilgili örnek vermek gerekirse Rockstar'ın diğer oyunu GTA V'in ana hikaye oynanış süresi 30 saat olarak açıklanmıştı ki bu süre yan görevler ve haritada zaman geçirmenizle birlikte belki aylarca oyunu deneyimleye bilmemizi sağlamıştı. İşte Red Dead Redemption 2 bu deneyimin 2 katından daha fazlasını bize sunacakmış gibi gözüküyor. Hem de daha iyi grafikler ve daha iyi oyun detayları ile birlikte.



Zaman geçtikçe çok daha iyi bilgilerle bizimle buluşan oyunun çıkmasına sadece 11 gün kaldı. Playstation 4 ve Xbox One'a çıkış yapacak oyunun PC'ye çıkacağı söylentileri hala devam etse bile yakın zamanda PC oyuncuları için iyi bir açıklama bulunmuyor.



Peki bu oyun için konsol almaya değecek mi? Görünen o ki fazlasıyla değecek. Her ne kadar kur artışından dolayı hem oyun hem de konsol fiyatları artmış olsa da.



Şu an için oyundan beklentimiz kısa bir süre içinde en çok satan oyun olması ve tarihin en iyi oyunlarından biri olması. Eğer bu beklenti yerine gelmezse Rockstar'ın bize oyunu sadece iyi pazarladığını görmüş olacağız. Şunu da eklemek lazım ki Rockstar iyi oyunlar yapma konusunda oldukça başarılı. GTA serisinde ulaştıkları açık dünya oyunlarındaki başarıyı bu oyuna da daha detaylı olarak ekleyebileceklerdir.









