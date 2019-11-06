Red Bull M.E.O.'da Dünya Finali zamanı

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O. en iyiyi bulma yolunda son aşamaya geldi. Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri'nde 30 farklı ülkeden mobil espor oyuncuları Clash Royale, Brawl Stars ve Hearthstone'da şampiyon olmak için ekranların başına geçecek.

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O. en iyiyi bulma yolunda son aşamaya geldi. Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri'nde 30 farklı ülkeden mobil espor oyuncuları Clash Royale, Brawl Stars ve Hearthstone'da şampiyon olmak için ekranların başına geçecek.

Türkiye şampiyonu Tunahan 'Usta' Türkoğlu'nun da mücadele edeceği Clash Royale ve Brawl Stars finali 10 Mayıs'ta, Heartstone finali ise 11 Mayıs'ta çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Büyük mücadeleye sahne olacak turnuva Twitch.tv/RedBullTR adresinden canlı yayınlanacak.

Evin konforlu ortamından sizi büyük sahnelere terfi ettiren Red Bull M.E.O. dünyanın en iyisini bulma yolundaki yolculuğunda son aşamaya geldi. Geçtiğimiz senenin Red Bull M.E.O Clash Royale Dünya şampiyonu Liam 'ThunderStruck' McCarron'ın da içinde bulunduğu 30 farklı ülkeden mobil espor oyuncusu Clash Royale, Brawl Stars ve Hearthstone'da şampiyonluk için ekranların başına geçecek. Son 2 sezonun Türkiye şampiyonu Tunahan 'Usta' Türkoğlu'nun da mücadele edeceği Clash Royale ve Brawl Stars finali 10 Mayıs'ta, Heartstone finali ise 11 Mayıs'ta çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri Twitch.tv/RedBullTR adresinden canlı yayınlanacak.

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