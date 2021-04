Red Bull Campus Clutch'ta elemeler devam ediyor

Üniversite öğrencilerinin hem okulunu hem de ülkesini dünya sahnesinde temsil etmesini sağlayan turnuvanın ikinci haftasında finale çıkan takımlar belli oldu. İkinci elemeler sonunda 10 takım daha Türkiye Finali'ne yükseldi. 80 üniversitenin mücadele ettiği turnuvada Türkiye şampiyonu olan takım, 5-6 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek Dünya Finali eleme turuna katılmaya hak kazanacak. Eleme turunda başarılı olan takımlar ise 17-18 Temmuz tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek Dünya Finali'nde mücadele edecek. Detaylı bilgiadresinde.Dünyanın ilk ve en büyük üniversiteler arası global VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch, üniversite öğrencilerine benzersiz bir tecrübe yaşatmak için yola çıktı. Her üniversite öğrencisine, üniversitesini dünya sahnesinde temsil etme imkânı sunan turnuvada ülke elemeleri heyecanı devam ediyor. Türkiye elemelerinin ikinci haftasında, finale yükselme başarısını gösteren 10 takım daha belli oldu. 30 Mart'ta başlayan elemeler sonunda Something Cool, IDOI ESPOR, BAU Raiders, YUboyz, Renascimento, Beykent Esports, valozinzo,5FIRE, BandOfBrothers ve YIRTICI takımları final biletini ceplerine koydu.80 üniversitede kurulan 5 kişilik takımların, VALORANT oyununda Türkiye'yi ve üniversitesini temsil etmek için mücadele ettikleri elemeler 14 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Türkiye finalinin 22 Mayıs'ta gerçekleşeceği Red Bull Campus Clutch'ta elemeler tek oyun, final ise en iyi 3 oyun üzerinden oynanacak. Türkiye şampiyonu olan takım 5-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve 53 ülke temsilcisinin katılacağı Dünya Finali eleme turuna katılmaya hak kazanacak. Bu aşamada takımlar, dünyanın her yerinde aynı anda gerçekleşecek 24 saatlik bir canlı yayında kendi kıtalarında yarışacak. Eleme turunda başarılı olan 10 finalist, 17-18 Temmuz tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek Dünya Finali'nde mücadele edecek.Dünya Finali'nde mutlu sona ulaşan takım, 20 bin Euro'luk ödülün yanı sıra VALORANT Masters'ta mücadele eden dünyanın en iyi VALORANT oyuncularıyla tanışma şansına da sahip olacak. Red Bull Campus Clutch ile ilgili detaylı bilgi RedBull.com/campusclutch adresinde.2020 yılında piyasaya girdikten sonra gaming dünyasının en çok ilgi çeken oyunu haline gelen VALORANT'ı, yaklaşık 18 milyon oyuncu oynuyor. 5'er kişiden oluşan takımların karşı karşıya geldiği oyunda, bir maç 25 tur üzerinden kurgulanıyor. Twitch üzerinden 'Tek oyunun bir günde izlenme rekoru'nu 34 milyon izlenmeyle elde eden VALORANT, en çok oynanan oyun olma yolundaki gelişimini de sürdürüyor. Dünyanın en önemli ve yenilikçi VALORANT turnuvalarından biri olan Red Bull Campus Clutch, üniversite öğrencilerini bir araya getiren ilk VALORANT turnuvası olma özelliğine sahip.