"Reaper yanlışlıkla nerflendi"

Blizzard hata yaptıklarını kabul etti

Overwatch'ın PTR Serverlarına geçen hafta gelen yeni update ile birlikte Reaper'ın rastgele mermi saçılımı %50 azaltılmıştı fakat "yanlışlıkla" aynı zamanda hasarı da azaltılmıştı.

"Mermi saçılımı düzenledik ve ayarladık." şeklinde yazan Jeff Kaplan bunu Reaper'ı daha güvenilir yapmak için getirdiklerini de söyledi. PTR'da geçerli olan versiyonda belli bir menzilden sonra Reaper'ın hasarının bir hayli azalmasıyla ilgili olarak da düzeltileceği söylendi.


Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk

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