Rainbow Six Siege, 2022 planlarını açıkladı

Ubisoft, yakın zamanda Rainbow Six Siege hakkında birtakım açıklamalar yaptı. Bu noktada, oyunda 80 milyon oyuncu eşiğini aşmanın ardından gelen değişiklikler hakkında bilgi verdi. Şu anda, üç yıl içinde ilk yeni haritanın, Team Deathmatch dahil yeni kalıcı oyun modlarının ve yeni operatörün geleceğini biliyoruz.



Sezon 3'ün operatörü Singapur'dan geliyor. Yanında da yeni bir rekabet haritası getiriyor. Buna ek olarak, yılın son operatörünün de Kolombiya'dan geleceği biliniyor.



Rainbow Six Siege için hile konusu önemini koruyor



21 Şubat'tan 21 Mart'a kadar oyun içinde sınırlı süreyle Year Pass ve Premium Year Pass satın alımı açılıyor. İlki, yıl boyunca dört sezonluk Battle Pass'in kilidini açıyor. Genellikle ayrı olarak sunuluyor. Yeni operatörlere de 14 günlük erken erişim içeriyor. İkincisi ise, 20 Battle Pass katmanı puan artışı, operatörlere erken erişim, özel silah görünümleri, VIP kredileri ve daha fazlasını barındırıyor.

Ubisoft yaptığı açıklamada, 7. Yıl dönemi boyunca geliştirme ekibinin, İtibar Sistemi gibi tanıtılan hile karşı çabalara yönelik belirli oyuncu davranışlarını ele almak için hile karşıtı çaba göstereceklerini söyledi. Bu noktada, 1. Sezon bağlantı kopukluklarını tespit etmeye yönelik iyileştirmeler sunuyor. Sezon 2 ise dost ateşini kötüye kullanan oyunculara yaptırım gelmesini sağlıyor.



Bu yıl konsol oyuncuları için hedef kontrolü kişiselleştirme gibi birkaç özel güncelleme de yolda gibi duruyor. 7. yılda yeni oyunculara, antrenman yapma ve deneme alanları gibi bir atış poligonunun tanıtımı yapıldı.



Ubisoft, dün Demon Veil başlığı altında Rainbow Six Siege Year 7 Season 1'e ne olduğunu açıkladı. Yeni bir Japon operatörü, harita ve kalıcı bir Team Deathmatch oyun modu sunacaklarını belirtti. Ek olarak, Attacker Repick, evrensel manzaralar ve fazlasını içeren oyun güncellemeleri de getiriyor.



