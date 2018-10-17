PUBG'ye zombiler geliyor olabilir!

Cadılar bayramı yaklaşıyor!

Reddit'e atılan birkaç görsel PUBG fanlarına bazı ipuçları verdi. PUBG Corp, Cadılar Bayramı etkinliği için  oyuna zombileri ekleyebilir ve bu zombiler büyük ihtimalle NPC olabilir.

Oyunun klasörleri arasında yer alan Zombie dosyalarında "ZombieNPC" kodlu bazı yerler mevcut. AI tarafından kontrol edilecek bu korkunç düşmanlarımıza karşı bir özel oyun ilerleyen günlerde PUBG Corp tarafından oyuna eklenebilir.

PUBG'nin paylaştığı bu video ise bizleri etkinlikle alakalı olarak heyecanlandırmaya yetti doğrusu. Ayrıca bu videodan da yola çıkarak oyuna zombilerin geleceğini düşünenler var.

Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk
Video Galeri
Son haberler
...

Overwatch ses aktörleri birbirlerinin repliğini söylerse nasıl olur?
...

Imperial'de pronax sesleri!
...

PUBG'ye zombiler geliyor olabilir!
...

IEM Chicago'da son bilet LDLC'nin!
...

Fortnite'ın uçan adası Leaky Lake gidebilir!
...

Playstation Store'da büyük indirimler! Birçok büyük oyunda indirim!
...

Sonunda sürpriz olmadı! Fnatic yarı finalde!
...

Geleceğin en iyi kalecileri!

...

ESL One Hamburg 2018'de vize sorunları!
...

PSG meşhur Çinli şirketle ortaklığını genişletti!

Sporx Anasayfasına Dön