PUBG'ye zombiler geliyor olabilir!

Reddit'e atılan birkaç görsel PUBG fanlarına bazı ipuçları verdi. PUBG Corp, Cadılar Bayramı etkinliği için oyuna zombileri ekleyebilir ve bu zombiler büyük ihtimalle NPC olabilir.





Oyunun klasörleri arasında yer alan Zombie dosyalarında "ZombieNPC" kodlu bazı yerler mevcut. AI tarafından kontrol edilecek bu korkunç düşmanlarımıza karşı bir özel oyun ilerleyen günlerde PUBG Corp tarafından oyuna eklenebilir.





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PUBG'nin paylaştığı bu video ise bizleri etkinlikle alakalı olarak heyecanlandırmaya yetti doğrusu. Ayrıca bu videodan da yola çıkarak oyuna zombilerin geleceğini düşünenler var.: Cafer Eren Öztürk - @