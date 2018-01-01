PUBG'ye zam!

Türkiye'deki en popüler battle royale oyunu olan PUBG'nin yakın zamanda Türkiye ofisini açacak. Oyun uzun süre kur artışına karşılık bir hamle yapmazken bugün itibariyle bir zam yaptı.



69 liralık fiyatını 87 liraya yükselten PUBG birçok oyunseverin sahip olduğu bir oyun olduğundan şu an için büyük bir etki yaratmayacaktır. Ama oyun fiyatlarının gün geçtikçe artması bizi oldukça endişelendiriyor. Bunun normal bir durum olduğunu düşünsekte çoğu oyun 100 lira bandını çoktan aşmış durumda. PUBG verdiğiniz paranın karşılığını çok rahat alabileceğiniz bir oyun.



Hatta PUBG'yi oynayarak verdiğiniz parayı çok rahat geri karşılayabiliyorsunuz. Ben çok fazla oynamadan 2 arkadaşıma daha PUBG alabilecek değerde item kasmayı başardım. Bu yüzden PUBG alırken çok fazla düşünmenize gerek yok. Oyunu alın ve arkadaşlarınızla birlikte eğlencenin tadına varın. İlerleyen günlerde kazandığınız itemlerle başka oyunlarda satın alabildiğinizi fark edeceksiniz.



PUBG Türkiye'de son hız büyümeye devam ediyor. Çok fazla espor takımının da girmeyi tercih ettiği bir espor oyunu olan PUBG'nin Avrupa'da yapacağı yeni lig sistemiyle birlikte birçok rekabetçi oyuncuyu içine çekeceğini düşünüyorum. Avrupa Liginde Türk takımları da bulunacak ve en alt ligten başlayarak sizde profesyonel PUBG oyuncusu olabilirsiniz.