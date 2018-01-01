PUBG'ye 50 vs 50 modu geldi!

PlayerUnkown's Battlegrounds 50 vs 50 oyun modunu ekledi.





Platoon Mode adını verdikleri yeni 50 vs 50 modda her takım 10'ar kişilik 5 ekibe ayrılıyor. Haritaya dağıtılan takımlarda yine son kalan oyuncu veya takım kazanıyor.





Bir zamanlar Fortnite'ta da aynı mod vardı. Oyuncular 50 vs 50 olarak ayrılıp kısa bir süre loot yaptıktan sonra haritanın ortasına yakın bir yerde açılan güvenli bölgeye doğru gidiyorlardı ve savaş başlıyordu.





PUBG versiyonunda ise Friendly Fire'ın kapalı olması dışında her şey aynı. Platoon Mode sadece PC'ye gelirken 22 Ekim'de de sona ereceği açıklandı.



