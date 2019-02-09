PUBG ve Fortnite'a iddialı rakip: Apex Legends

Battle Royale oyunları 2019 yılında da karşımıza çıkmaya devam ediyorlar. Oyun dünyasının en önemli firmalarından olan Electronic Arts (EA), PUBG ve Fortnite rakibi olan Apex Legends oyununu kullanıma sundu.Respawn Entertainment firması tarafından geliştirilen Apex Legends, pazarda yer alan pek çok alternatifin ve PUBG'nin aksine tamamen ücretsiz durumda. Rakiplerine oranla başarılı grafikler ve hızlı sayılabilecek bir oynanış sunan Apex Legends, PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarında mevcut durumda.Kısa süre içinde oyuncular tarafından benimsenen Apex Legends, piyasaya çıkmasından 24 saat sonra 2,5 milyon, 3 gün sonrasında ise 10 milyon kullanıcıya ulaşmayı da başardı. Respawn Entertainment CEO'su Vince Zampella'nın paylaştığı bilgilere göre Apex Legends, aynı anda 1 milyon oyuncu tarafında da oynanıyor.Karşılaştırmak gerekirse Battle Royale oyunlarının tartışmasız lideri konumunda olan Fortnite'ın 10 milyon kullanıcıya erişmesi yaklaşık 2 hafta sürmüştü. Apex Legends'ın aksine ücretli bir oyun olan PUBG'nin 6 ay gibi bir sürede 10 milyon kullanıcıya ulaştığını da ekleyelim.Oynanışın Titanfall oyunlarına çok benziyor olması ve tamamen ücretsiz olması ile kısa sürede büyük bir başarı yakalayan Apex Legends, Battle Royale oyunlarının geleceği olabilir. Apex Legends'ta rakiplerinden farklı olarak 8 karakter bulunduğunu ve bu karakterlerin farklı özelliklere sahip olduklarını da belirtelim.Oynanış anlamında Fortnite'tan çok PUBG ve Call of Duty: Black Ops 4 | Blackout oyunlarına benzerlik gösteren Apex Legends, Fortnite ile birlikte Battle Royale oyunlarının geleceği haline gelebilir