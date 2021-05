PUBG'nin yeni oyunu PUBG: New State'in Alfa başvuruları açıldı

Krafton Inc. tarafından geliştirilen ve PUBG: Mobile'ın yakın gelecekte geçecek bir versiyonu olan PUBG: New State için kapalı Alfa başvuruları açıldı.Hali hazırda dünyada milyonlarca oyuncusu olan PUBG markası önce PC ve konsollara çıkış yapsa da en büyük başarısını mobil platformlarda yakalamıştı. Ülkemizde de oldukça fazla oyuncu kitlesine sahip olan PUBG markası şubat ayında tanıtılmasının ardından nihayet testlerine başlandı.PUBG: New State için kapalı Alfa başvurularının ABD için açıldığını belirten Krafton Inc, katılmak isteyen oyuncuların bu hafta içinde başvurularını yapmaları gerektiğini belirtti. Yapılan duyuruya göre Android platformunda yapılacak olan testler için başvurular 6 Haziran tarihine kadar açık olacak ve seçilen adaylar, 11-13 Haziran tarihleri arasında açıklanacak. Krafton Inc. yaptığı açıklamada sınırlı sayıda yer olacağını ve başvuruların sadece PUBG: New State'in web sitesi üzerinden olacağını da belirtti.Açıklamada, yakın zamanda Avrupa ve Asya bölgelerinde de testlere başlanacağı belirtildi. ABD'de yapılacak testlerde ise ağırlıklı olarak sunucuların bağlantı kalitesi, oyunun performansı ve oyun içi sistemler test edilecek. Bu testlerin temel amacı oyunun şu anda bulunduğu noktanın şirketin beklentilerini karşılayıp karşılamadığını ölçmek olacak.Bu yılın ilerleyen zamanlarında çıkış yapacağı belirtilen oyunun testleri, TROI adı verilen 8x8 büyüklüğünde fütüristtik bir haritada geçecek ve oyuncular 2051 yılında geçen bu oyunun özellikleri burada test edebilecek.PUBG: New State'in idari yapımcısı Minkyu Park yaptığı açıklamada, "Bu değerli topluluğa mümkün olduğunca yüksek kalitede ve sorunsuz bir şekilde bu oyunu sunmak için bu testleri başlattık. Umuyoruz ki oyuncularımızın beklentilerini karşılayıp onları mutlu edebiliriz. Bu zamana kadarki ana amacınız, dünya çapındaki bütün oyunculara eğlenceli ve akıcı bir oyun üretmekti. Umuyoruz ki bu oyunu da aynı kaliteye getirip yakında topluluğumuza sunacağız" dedi.Bir yandan PUBG: New State testlerine başlamaya hazırlanan PUBG Studios, bir yandan da PUBG: Mobile için "Last Stand" adını verdiği güncellemeyi getirmeye hazırlanıyor. Bu güncellemede oyuna yeni çıkan Godzilla vs Kong filmi ile yeniden gündem olmuş Godzilla ve King Kong ile ilgili bir hikâye ekleneceği belirtildi. Ayrıca bu güncelleme sayesinde oyuncuların alışık oldukları tarzın dışına çıkıp interaktif olarak bir hikâye anlatılacağı söyleniyor.Tencent firması, Last Stand güncellemesi ile ilgili yaptığı açıklamada "Monarch araştırma ekibi bir helikopter ile havalanıp denizde Godzilla'nın izini sürecek. Fakat içlerinden pek azı iki titanın arasında kalacakları tahmin edecektir. Bu helikopteri lobi ekranında görebileceksiniz. Helikoptere dokunarak bu özel içeriği oynamaya başlayabilirsiniz. Bu etkinlikte kazanılan puanlar, özel ödüller karşılığında takas edilebilecek" diyerek bu güncelleme hakkında bilgiler verdi.PUBG oyuncuları hem yeni PUBG: Mobile güncellemesini hem de yeni çıkacak olan PUBG: New State'i sabırsızlıkla bekliyor.WebTekno