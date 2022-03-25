PUBG NFT oyunu mu oluyor? Solana ile blockchain anlaşması

PUBG: Battlegrounds'ın geliştiricisi olarak tanınan Krafton, Solana ağında çalışan blockchain ve NFT destekli oyunlar için yeni bir anlaşma imzaladı. Solana Labs ile uzun vadeli anlaşma yaptığını söyleyen Krafton, ayrıca Solana ağındaki girişim fırsatlarını keşfetmeyi planlıyor.



Krafton, Solana Labs ile ortaklık planlarının "blockchain ve NFT tabanlı oyun ve hizmetlerin geliştirilmesini ve işletilmesini" içerdiğini söyledi. Bu nedenle NFT'lerin PUBG'ye gelmesi ve NFT kazanmak için PUBG oynanması muhtemel görünüyor.



PUBG geliştiricisi Krafton ve Solana anlaştı



Popüler battle royale oyunu PUBG'nin arkasındaki şirket olan Krafton'un bir süredir NFT ve Web3 dünyasını takip ettiği biliniyor. Ancak Solana Labs ile yapılan yeni anlaşma, hem mobil hem de bilgisayar oyuncuları arasında bir hayli popüler olan PUBG'yi içeriyor olabilir.



Krafton, PUBG veya başka bir oyununu Web3 dünyasına dahil edip etmeyeceğinden henüz bahsetmedi. Ayrıca Solana ağına bağlı yeni bir NFT blockchain oyunu oluşturup oluşturmayacağını da açıklamadı. PUBG Krafton'ın en çok bilinen oyunun olsa da, yayıncının Subnautica ile Tera gibi ve mobil tarafta ise Golf King ile Bowling King gibi franchise'lara sahip olduğunu unutmamak lazım.



Krafton Web 3.0 Yöneticisi Hyungchul Park, Krafton'un Web 3.0 ekosistemini oluşturmaya çalışırken Solana Labs blok zinciri şirketiyle çalışmanın yollarını arayacaklarını söyledi. Park'a göre bu iş birliği sayesinde Krafton, yatırımını ve blockchain tabanlı deneyimlerin üretimini hızlandırmak için gerekli bilgileri edinecek.



Ayrıca Krafton daha önce Naver Z şirketiyle "NFT platformu ve metaverse" inşa etmek için bir anlaşma yaptığını duyurmuştu. Güney Koreli firmanın, aylık yaklaşık 20 milyon kullanıcıya sahip metaverse benzeri sosyal deneyim olan Zepeto'yu işlettiğini belirtelim.



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(Kaynak: shiftdelete.com)



