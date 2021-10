PUBG: New State'in iOS ve Android çıkış tarihi açıklandı

Mobil oyunseverlerin merakla beklediği PUBG: New State çıkış tarihi belli oldu. Geliştirici Krafton, oyunun bu yılın başlarında resmen açıklandığından beri; iOS ve Android cihazlarda 50 milyondan fazla ön kaydı aştığını da duyurdu.



PUBG: New State 11 Kasım 2021'de indirilebilir hale geliyor



New State, oyuncuları 2051 yılında fütüristik Troi şehrine bırakarak oyunu başlatıyor. Krafton ve PUBG Studios'a göre; "Bugüne kadarki en gerçekçi ve teknolojik olarak gelişmiş mobil oyunlardan biri" olacak.



New State, küresel aydınlatma, otomatik örnekleme ve otomatik pozlama gibi özelliklerden yararlanarak mobil oyun deneyimini PUBG'nin PC sürümüyle aynı seviyeye getirmek için son teknoloji imkanlarından yararlanıyor. Silah sesi sistemi de bu yeni grafik geliştirmeler sayesinde tamamen yeniden tasarlandı.



New State'in etkileyici grafikleri de en yeni mobil donanım kullanıcıları ile sınırlı kalmayacak. Krafton, oyunun oyuncuların çoğunluğu tarafından beğenilecek şekilde optimize edildiğini, dolayısıyla sistem gereksinimlerinin; En az bir iPhone 6s'de bulunan iOS 13 veya üstü ve en az 2GB RAM'e sahip; herhangi bir Android 6 ve üzeri cihazı desteklediğini açıkladı.



Lansman sırasında oyunun yeni arenası Troi ve güncellenen Erangel da; dahil olmak üzere dört yeni harita ile gelecek. Diğer tüm PUBG oyunlarında olduğu gibi; New State her sezona özgü bir konsept ile düzenli olarak güncellenecek.



Hile konusuna da değinen Krafton, New State'de güvenli ve adil bir oyun ortamını teşvik etmek için yetkisiz programların, emülatörlerin, klavyelerin ve farelerin kullanımını yasaklayacak. Ayrıca hileyi önlemek ve oyunun kodunu korumak için hackleri aktif olarak tespit edip; kısıtlayacaklarını dile getirdi.



Haber: (Shiftdelete)

Fotoğraf: (Shiftdelete)