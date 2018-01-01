PUBG Mobile'da gece modu nasıl oynanır?

Popüler oyun PUBG ve onun mobil versiyonu PUBG Mobile'a 'gece modu' özelliği geldi.



Youtube'da sevilen yayıncılardan Kozmik Karınca, bunun için bir video yayımladı



"PUBG Mobile gece modu sonunda geldi ve bu bölümde gece modunda oynarken bir yandan 0.9.0 güncellemesi ile gelen yenilikleri anlatmaya çalıştım. Gece modu dışında irili ufaklı bir çok yenilik getiren 0.9.0 güncellemesi benim oldukça hoşuma gitti. Sizler de bu güncelleme ile gelen yenilikler"



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