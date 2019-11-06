PUBG Mobile "Sunucuya Bağlanılamıyor Hatası" için çözüm bulundu!

Oyunda kendinizi kaptırdığınız bir anda bazen en önemli veya en can alıcı yerinde karşılaşınıza çıkan bu sorun, Bu sorun bazen bağlı olduğunuz internet sağlayıcının o anki durumundan bazen de sunucudan kaynaklı olarak ortaya çıkabiliyor.



Şayet PUBG Mobile sunucuya bağlanılamıyor hatası şayet sunucu kaynaklı ise bu duruma maalesef oyuncuların yapabileceği bir şey bulunmuyor. Bu hataya neden olan durumun çözüm çalışması tamamlandığında tekrar oyuna erişim sağlayabiliyor. Şayet bu hata PUBG Mobile güncellemesinden ise güncelleme çalışması sonlandığında sorun kalmamış oluyor. Sık sık güncellenen PUBG Mobile'da bu bu durum yaşanabiliyor.



PUBG Mobile "Sunucuya Bağlanılamıyor Hatası" VPN yöntemi ile Çözüm



Yukarıda da bahsettiğimiz gibi PUBG Mobile oyununda yaşanan sunucu hatası nedenleri arasında internet bağlantısı ve telefon da bulunuyor. Şayet aldığınız hata bu nedenlerden bir yüzünden kaynaklandığını düşünüyorsanız, telefonunuza VPN yüklemesi yaparak bu sorunu da aşabilirsiniz.



Akıllı Telefonunuza bir VPN yüklemesi yaptıktan sonrasında ülke seçeneğini değiştirerip oyunu açtığınızda PUBG Mobile "Sunucuya Bağlanılamıyor Hatası" Çözümü nü test edebilirsiniz. Bunun asıl nedeni oyunun sunucularının yurtdışında olması nedeniyle Türkiye'de zaman zaman yurtdışı çıkışlarında yaşanan sorunlardan dolayı bu hata alınabiliyor.



PUBG Mobile "zaman aşımına uğradı" sorununa çözüm



Yukarıdaki önerileri incelediniz ve gerekli adımları atınız devanımda yapabileceğiniz VPN ve DNS tarzı yöntemleri iptal etmek olabilir. Bağlantınızı sadece cihazınızda kullandığınız internet ile yapmayı deneyebilirsiniz.Şayet bir koruma uygulaması kullanıyorsanız geçici bir süre için kapatın veya kaldırabilirsiniz. Virüs taraması yaptırabilirsiniz.



Yaşanan bu durumun bir nedenin de oyun sunucularında aşırı yoğunluk veya saldırı olabilir.



Modemle bağlantı yapıyorsanız cihaz ve modem kapatıp yeniden açarak yeni bir IP adresi alabilirsiniz.



Ayrıca oyun önbellek sil veya durdur işlemini yaparak sorunun üstesinden geleceğinizi düşünüyoruz.



Kaynak: Teknoekip



