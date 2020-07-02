PUBG Mobile Livik haritası geldi!

Dünyanın en çok indirilen mobil oyunları arasında yer alan PUBG Mobile yeni harita Livik ile güncellendi.



Bu harita, Kuzey topraklarındaki deneyimi oyuna taşımasıyla öne çıkıyor. 2 km x 2 km boyutlarındaki haritada 52 oyuncuyla daha hızlı maçlar yapmak mümkün. Maçların süresi ise 15 dakika. Oyunda kazanmak için değişen arazi koşullarına uyum sağlamak şart. Haritaya özel P90 Hafif Makineli ve Mk12 Nişancı Tüfeğinin sunulduğunu da belirtelim. Ek olarak, haritaya özel Canavar Kamyon da bulunuyor. Bu da değişen arazi koşullarında sürüşü kolaylaştırıyor.



Livik'in hala beta aşamasında olduğunu da belirtmekte fayda var.



PUBG Mobile 0.19.0 güncellemesi yalnızca yeni haritayı getirmiyor. Takım Kurma Platformu da oyuna ekleniyor. Bu sayede oyuncular kendileri için uyumlu takım arkadaşlarını kolaylıkla bulabilecek. Ayrıca ses gereksinimlerine göre sesli çağrı seçeneği de mevcut.



Güncellemenin bir diğer yeniliği ise Eğlence Parkı Güncellemeleri.



Yeni Eğlence ve Düello Sahneleri, yeni Eğlence Parkı özellikleri ve Silaha Özel Yeni Düello da oyuna eklenmiş durumda. Yeni Eğlence Parkı özellikleri arasında Mancınık ve Sıcak Hava Balonunun yer aldığını belirtelim.



Güncellemenin detaylarını aşağıdaki linklerden öğrenebilirsiniz.



Kaynak: shiftdelete.net



