PUBG MOBILE'da Spider-Man rüzgarı esiyor!

Dünyanın en popüler mobil oyunu PUBG MOBILE, çeşitli etkinlikler ile kullanıcı etkileşimlerini artırmaya devam ediyor. Özellikle popüler kültürü takip eden şirket, buna uygun olarak yapıma yeni karakterler ve etkinlileri dahil ediyor. Son olarak geliştirici şirketin iş birliği yaptığı konu ise gişe rekorları kuran Spider-Man: No Way Home oldu.



Spider-Man, PUBG MOBILE iş birliği için kutlama yapıldı



En sevilen süper kahramanlardan biri olan Spider-Man, geçtiğimiz günlerde New York semalarında ağ atarken görüntülendi. Sony Pictures'ın dünya çapında gösterim rekorları kıran ve sadece sinemalarda gösterilen filmi Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok'un, V1.8 güncellemesiyle PUBG MOBILE'a eklenmesi New York'ta muhteşem bir ışık gösterisiyle kutlandı. PUBG MOBILE'ın Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok temalı modu 14 Şubat'a kadar kullanılabiliyor.



Manhattan'dan Queens'e kadar devam eden projeksiyon ışık gösterisi, PUBG MOBILE'ın ünlü kahramanı Helmet Man eşliğinde ağ atan Örümcek-Adam, Sony Pictures üçlemesinde yer alan Flatiron Binası, Washington Square Arch, Washington Square North gibi ikonik binalar ve konumlar arasında sallanıp tırmanırken görüldü. İzleyenleri hayran bırakan bu özel ışık gösterisini buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.



Sevilen karakter ve Sony Pictures ile ilk kez bir işbirliği içerisinde olan PUBG MOBILE'ın V1.8 güncellemesi, oyunculara tam bir süper kahraman deneyimi yaşatmak için bir dizi yeni etkinlik ve ücretsiz öğe sunuyor. Yeni Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok temalı mod, oyuncuların gizemli canavarlarla savaşmak için Örümcek-Adam'a katıldığını ve haritada dolaşırken rakiplerini yavaşlatmak için kendi Eve Dönüş Yok Ağ Atıcılarını kullanmalarını sağlıyor.



Oyuncular, 14 Şubat'a kadar PUBG MOBILE'ın Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok temalı modunun keyfini çıkarabilir. Bu işbirliği için yayınlanan fragmana buradan göz atabilirsiniz.



(Kaynak: shiftdelete.com)