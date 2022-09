PUBG MOBILE 2.2 güncellemesi oyuna birçok yenilik getiriyor

Ön Cephe'yi

PUBG MOBILE

Store

PUBG MOBILE hakkında

PUBG MOBILE

PUBG MOBILE, 2.2 güncellemesi yayınlandı. Oyuncular, bu güncellemeyle gelen yeni Nusa haritasında tropik bölgeleri keşfederken, güncellenmiş Erangel haritasındaki yeni yerler arasında savaşabilecek. Oyun severler heyecan veren yeni oyun modudeneyimlerken, Döngü 3 Sezon 8 ve Royale Pass Ay 15'in bir parçası olarak bir dizi yeni kozmetik ürününün kilidini açıp kullanabilecekler.2.2 sürümüyle oyuncular eğlence, keşif ve savaş için yepyeni bir harita olan Nusa ile tanışacak. Nusa, tropik bölgelerde yer alan yeni 1×1 km'lik turistik bir ada haritası. Küçük bir harita olduğu için maçlar Erangel veya Livik gibi haritalara göre çok daha hızlı tamamlanıyor ve bu da oyunun tempolu ve daha heyecanlı kılıyor. Nusa, her ne kadar silahlı çatışmalara ev sahipliği yapsa da görülecek bir çok güzel yere ve manzaraya sahip bir ada. Bir sonraki silahlı çatışmaya hazırlanan oyuncular, kısa da olsa durup bu güzelliklerin keyfini çıkarabilir.Nusa ayrıca, erken elenen oyuncuların hayatta kalan takım arkadaşları varsa maça yeniden katılmalarını sağlayan yeni Süper Çağrı mekaniğini de oyuna ekliyor. Tek başına oynayanlar ise otomatik olarak yeniden doğuyor.Yeni harita, alana yayılmış hava hattı, çok katlı Telepak Town Apartmanı'ndaki bir asansöre kadar hızlı bir şekilde dolaşmanın bir dizi yeni yolunu içeriyor. Nusa ayrıca Taktik Arbalet ve NS2000 Pompalı Tüfek gibi yeni silahlarla da geliyor. Oyuncular ek olarak olağanüstü dengeye sahip iki kişilik çevik bir araç olan yeni ATV ile yolculuk edebilecek.Yeni haritanın yanı sıra oyuncuların favorilerinden biri olan Erangel için de güncellemeler geliyor. PUBG MOBILE'ın 2.2 güncellemesi ile Erangel haritasında ilk olarak, Hospital ve Mylta Power binaları malzeme aramayı kolaylaştırmak için güncellendi.Erangel'e biri Çiftlik bölgesinin güneybatısında ve diğeri Sosnovka Askeri Üssü'nün güneyinde olmak üzere iki yeni liman ekleniyor. Ayrıca Feribot İskelesi'nde görsel güncellemeler olacak. Güncelleme yeni hava olayı olarak eklenen gökkuşağını, Erangel'de birden bire ortaya çıkacak bir Şipşak Dükkan'ı, oyuncuların araçlarına yakıt ikmali yapabilecekleri benzin İstasyonlarını, bisiklet kulübesini ve tıbbi ürünler, jeton, askeri tedarik olmak üzere 3 farklı kasa tipiyle yeni Özel Malzeme Sandıklarını da oyuna getiriyor.PUBG MOBILE 2.2 güncellemesi yakında çıkacak Ön Cephe Modunu da oyuna ekliyor. Bu heyecan verici yeni oyun modu, oyunculara Erangel, Livik ve Nusa'da yeni yetenekler ile daha hızlı çatışma, harita geçişi ve daha sık düşmanla karşılaşma sunuyor. Oyun Analizi, İzleme ve Malzeme Tarama gibi beceriler, bir sonraki oyun alanını bulmayı, düşmanları izlemeyi veya gelişmiş malzemeleri bulmayı çok daha kolay hale getirecek. Araç Air Drop'unu kullanmak, oyunculara harita geçişi için daha fazla seçenek sunacak ve Süzülen Bebek ve İyileştiren Sis gibi yetenekler doğru kullanıldığında silahlı çatışmaların dinamiklerini değiştirecek.Oyuncular ayrıca dükkandan araçları daha hızlı bulmalarına yardımcı olacak bir Araç Hava Yardımı satın alabilecek. Yürüyerek seyahat etmeyi tercih edenler için Stalber bölgesine teleferik eklendi, bu sayede bölgede daha kolay hareket edilebilecek. Stalber ve batı sahilinin yakınına eklenen Tuhaf Kasaba bölgesinde oyuncuların hızlı bir kaçış için kullanabilecekleri sıcak hava balonları yer alıyor.PUBG MOBILE'ın 2.2 güncellemesi, yeni bir Efsanevi set ve rozet sayfasında iyileştirmeler ile 20 Eylül'de başlayacak olan 3. Döngü Sezon 8'i de başlatacak. RP oyuncuları için yeni sosyal avantajlar, güncellenmiş RP Favori Kasaları ve daha fazlasıyla başlayacak olan Royale Pass Ay 15: Razzle Dazzle'ın bir parçası olarak oyuncular için yeni içerikler de sağlayacak.Özelleştirmeyi seven PUBG MOBILE oyuncuları, 2.2 güncellemesinde tadını çıkarabilecekleri harika içeriklere sahip olacaklar. Hızlı şeritteki oyuncular için, savaş alanında şık bir şekilde seyahat etmenizi sağlayan orijinal bir spor araba yakında oyuncular tarafından tasarlanarak özelleştirilebilecek.Son olarak iki yeni karakter Survival Expert Riley ve Tech Mercenary Sophia ile birlikte Hayalet Kuğu Seti ve Kozmik Cellat Seti de PUBG MOBILE 2.2 güncellemesinde yer alacak.PUBG MOBILE'ın 2.2 güncellemesi ile oyun Level Infinite ailesine katılırken PUBG MOBILE için de değişim sinyalleri veriyor. Level Infinite, dünya çapındaki oyunculara nerede ve nasıl oynamayı seçerlerse seçsinler, yüksek kaliteli ve ilgi çekici etkileşimli eğlence deneyimleri sunmaya kendini adamış küresel bir oyun markası olarak öne çıkıyor. KRAFTON, Inc. ile birlikte PUBG MOBILE'ın ortak geliştiricisi LIGHTSPEED STUDIOS da PUBG MOBILE'a entegre ediliyor. Oyuncular artık oyuna başladıklarında Level Infinite ve LIGHTSPEED STUDIOS logolarını da ekranda görecek.Yeni güncellemeyle PUBG MOBILE'da görsel iyileştirmeler, kullanıcı arayüzü yükseltmeleri ve çok daha fazlası dahil olmak üzere bir dizi başka iyileştirme de yapıldı.PUBG MOBILE ile ilgili daha fazla bilgi için Instagram Twitter ve hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz.ücretsiz olarak App Store ve Google Play 'dan indirilebilir., interaktif eğlence dünyasını 2017 yılında değiştiren fenomen PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS oyununu temel alıyor. Oyunda 100 kadar oyuncu, ıssız bir adaya paraşütle atlayarak hayatta kalan son kişi olmaya çalışıyor. Oyuncuların etrafta silah, araç ve çeşitli kaynaklar bulması, tüm rakiplerini yenmesi ve giderek daralan oyun alanında hayatta kalması gerekiyor.