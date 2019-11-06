PUBG Lite PC nedir ve nereden indirilir?

PUBG popülerliğini korumaya devam ediyor. Özellikle pandemi döneminde insanların oyunlar daha da çok tercihi oldu. Savaş oyunu olan PUBG'de arkadaşlarınız ile takım kurup, eşleşip savaşa katılmanız fazlasıyla eğlenceli. PUBG oyunun ardından beta testi için Lite sürümü yayınlandı ve Lite sürümü sayesinde PUBG oyununu daha da rahat bir şekilde oynayabileceksiniz.



Oyun oynarken gelen bildirimlerden, Wi-Fi gücünden ve daha birçok nedenden donma, kasma gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu durum bir süre sonra sinirlerinizi bozabilir. Ancak oyunun sorunsuz bir şekilde ilerlemesini istiyorsanız Lite sürümü işinize yarayabilir. PUBG Lite PC, PUBG Corp'un yeni bir sürümüdür. Amacı, düşük PC konfigürasyon sahiplerinin PUBG oyununu zahmetsiz bir şekilde çalıştırıyor.



PUBG Lite'ın piyasaya sürülmesinin ardından orijinal sistem gereksinimleri tamamen değişiktir. Eğer PUBG Lite oynamak istiyorsanız ve gerekli olan özelliklerin ne olduğunu bilmiyorsanız bu konu hakkında sizlere yardımcı olacağız. PUBG temel amacı alt uç yapılandırmasını sorunsuz şekilde çalıştırmaktır. En az 64 bit Windows 7 işletim sistemi ve üstünde geçerlidir. 2.4 GHz ve en az 4 GB RAM hızında çalışan i3 işlemci olması gerekiyor. Size önereceğimiz ise 8 GB RAM, 2.8 Ghz hızında çalışan Core Duo I5 CPU'dur. Ayrıca NVidia GeForce GTX 660 veya bir AMD Radeon HD 7870'e sahip olmanız gerekecektir. PUBG Lite'ın desteklenmediği ülkeler bulunmaktadır. Türkiye'de desteklememektedir bu yüzden VPN indirerek, indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu konu üzerinden merak ettiğiniz soru ve görüşlerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.



Kaynak: Mobil13



