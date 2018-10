PUBG güncelleme, PUBG halloween güncelleme nasıl yapılır? PUBG cadılar bayramı güncellemesi Yeni silah skorpion

Skorpion

Yeni tabanca, Skorpion, oyuna eklendi.

Skorpion, tüm haritalarda kullanılabilir.

Tekli ve tam otomatik atış moduna sahiptir.

9mm mermi kullanır, şarjöründe 20; uzatıldığında ise 40 mermiye kadar kapasitesi artar.

Eklentiler

Dürbün: Kırmızı lazer görüşü

Namlu: Susturucu

Lower Rail: Dikey Tutamaç, Yarım Kabza, Hafif Kabza, Lazer Görüş

Kundak: Micro UZI kundağı

Şarjör: Yalnızca uzatılmış şarjör

Skorpion'u antrenman modunda da deneyebilirsiniz!

Lobi Güncelleme Notları

Oynanabilirlik!

Arayüz / Kullanıcı Deneyimi

Antrenman modu ile ilgili hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler yapıldı.

Hareketli hedefler optimize edildi. Standart fonksiyonlar aynı bırakılırken görünüz iyileştirildi.

Haritadaki su araçları sayısı 2 adetle sınırlandırıldı.

Bu geçici çözüm, ileride tekrar gözden geçirilerek daha iyi hale getirilecektir.

Elektrik telleri gibi ince objeler üzerindeki titreme sorunu en aza indirgendi.

Yağmurlu havalarda görünen partiküller optimize edildi.

Survival XP, takım arkadaşlarını izlerken de kazanılabilir hale getirildi.

Bu miktar, hayatta kazanıldığının yarısı kadar etki etmektedir.

Etkinlik modları içerisine de raporlama özelliği getirildi.

Oyuncular, maç süresince veya bitiminde, diğer oyuncuları raporlayabilir.

Oyuncular başka bir oyuncuyu, her maç yalnızca bir kez raporlayabilir.

Yeni oyun modu: Fetih oyuna eklendi.

Bu oyun modunda, 50 vs 50'den oluşan iki müfreze, birbirlerinin alanını ele geçirmeye ve o alandaki hedefleri korumaya çalışır. Müfrezeniz, bu hedefleri korudukça artar ve maçın sonunda yüksek puana sahip olan taraf kazanır

Maç ayarları içerisinde, ele geçirilecek alanın büyüklüğü değiştirilebilir.

Eklenen yeni özellik: Hazır Fetih planları

Tavsiye edilen özel maçlar ile ilgili daha detaylı bir kılavuz ayrıca yayınlanacaktır.

Savaş Modu: Fetih'e tekrar oynatma (replay) özelliği eklenmedi; daha sonraki güncellemeler ile eklenmesi planlanmaktadır.

Özel maça, arkadaşlarını davet etme özelliği eklendi.

Özel maç ayarları içerisinde verilen hasar yüzdelerinin (0 ile 500% arasında değiştirilebilmesi özelliği eklendi.

Artık kafa, üst vücut, alt vücut, kol, bacak için mermi ve yakın dövüş hasar oranları değiştirilebilir hale geldi.

Fırlatılabilenler için hasar oranı değiştirilebilir hale getirildi.

Hazır eSpor modu ayarları iyileştirildi.

"Kamp: Çakal" (Antrenman modu haritası) savaş modu ayarları içerisinde eklendi.

Oyuncuların kayaların yakınlarında yüzerken "Silah Kullan" tuşuna sürekli basarak silahın kullanılabilmesi hatası giderildi. Oyuncuların Miramar'da belirli bölgelerin içerisinden gidebilmesi hatası giderildi. FPP esnasında bombayı atmaya hazır konumdayken ya da bombayı tutarken karakterin elinin titremesi ya da dolanması hatası giderildi. Ölüm Kamerasında ya da spectate ederken karşılaşılan ADS modunda ateş ederken ekranın çok fazla sallanması hatası giderildi. Çömelerek yürüyen oyuncunun ayak seslerinin diğer oyuncuya ulaşmaması hatası giderildi. Düşüş sırasında belirli hareket tuşlarına basılmasına rağmen el animasyonunun çalışmaması sorunu giderildi. Lobide "Oyna" tuşuna basıldığında, oyunun donması hatası giderildi. Dünya haritasının ve Teker Menü'nün aynı anda açılabilmesi hatası giderildi. Araçların arkasındaki oturan karakterin mermi ile nadiren vurulamama hatası giderildi. Çevrenizde uçan uçağın sesinin oyuncuya ulaşmaması hatası giderildi. Ana sesin açık ya da kapalı olmasına rağmen dalga sesinin duyulması hatası giderildi.

24 Ekim tarihiyle PUBG'ye yeni güncelleme geldi. PUBG skorpion güncellemesi ile Test sunucusunda denenen güncelleme yakın zamanda oyuna eklenecek. İşte PUBG'ye gelecek yeni değişiklikler:Lobiye, Güncelleme Notları eklendi. Lobide, sağ üst köşedeki Güncelleme Notları butonuna basarak bu notlar görülebilir.Güncelleme notlarına eklenen videolar, doğrudan oynatılabilir.Videoyu tıkladıktan sonra yeni bir pencere açılır ve video oynamaya başlar.P18C'nin tepmesi azaltıldı.Mavi alan şeffaflığı harita ve hava koşullarına uygun olacak şekilde güncellendi.Oyun oynama şekline bağlı olarak ekrana tuş dağılımını dinamik olarak gösteren kılavuz eklendi.Minimap'in hemen üzerinde gözükür.Başlangıçta "Açık" olarak gelir; isteğe bağlı olarak "Ayarlar > Oynanış" içerisinden kapatılabilir.Kırmızı lazer görüşü, Holografik Görüş, 2x/3x dürbünler için Page Up / Page Down kullanımı, daha kullanışlı hale getirildi.Öldükten sonra izlenen oyuncunun takma adı, ekranın sol üstünde gözükecektir.Set, kostüm gibi çok slotlu ürünler için yeni bir kategori eklendi.Bunlar tek parça olarak gözüken ve çok parçalı ürünler yerine giyilen kostümlerdir. (Ör: vücut ve bacaklar)Bu çok parçalı ürünleri tek parçalı ürünlerin üzerine giymek istediğinizde, bu parçalar otomatik olarak çıkartılacaktır.Haftalık kasaların sıfırlanma saati her Salı, 03:00 olarak güncellendi.