PUBG, bedava oldu! Kısa süreliğine ücretsiz...

Battle Royale türünün en çok oynanan oyunlarından olan PUBG, Microsoft Store'da kısa bir süre için ücretsiz oldu. Oyunu ücretsiz olarak aldıktan sonra tamamen sizin oluyor.Oyunu Xbox One'da oynamak istiyorsanız ayrıca Xbox Live üyelik de almanız gerekiyor. Ücretsiz Pubg'yi almak için bu bağlantıya tıklayıp, (LİNK BURADA) microsoft hesabınızla Microsoft Store'a giriş yapmanız gerekiyor.Eğer Xbox One sahibiyseniz bu fırsatı kaçırmayın. Playerunknown's Battlegrounds'ın Xbox One sürümü bedava oldu. Sevilen Battle Royale oyunu PC platformuna çıkış yapmasının ardından yaklaşık 30 milyon satış sayısına ulaşmış, büyük bir başarı elde etmişti.Xbox One sürümü de oldukça başarılı bir satış yakalayan oyunun, Playstation 4 sürümü beklenedursun, Microsoft tarafından sevindirici bir haber geldi. Playerunknown's Battlegrounds'un Xbox One sürümü, ücretsiz oldu. Ancak Playerunknown's Battlegrounds'ı ücretsiz olarak satın alabilmek için, acele etmekte yarar var. Zira Microsoft Store'un PUBG sayfasında bu kampanyanın sınırlı süre için geçerli olduğu belirtiliyor. Kampanyanın bitiş tarihi de paylaşılmış değil. Tükenmeden almakta fayda var.